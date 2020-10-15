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Aktüel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
Aktüel

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:36:51 -
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Edirne, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Üç gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 3'ü halen görevde, 5'i ihraç edilmiş 8 subay ile 2 sivil hakkında yakalama kararı verilmiş, şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Edirne, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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