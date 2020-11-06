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Aktüel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Aktüel

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:52:43 -
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, aktif görevdeki yüzbaşı, üsteğmen ve 2 astsubay ile daha önce görevden uzaklaştırılmış yüzbaşı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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