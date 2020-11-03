  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Aktüel

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:05:31 -
Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital dokümanlarda, Balıkesir Polis Akademisinden ilişiği kesilen ve mahrem imamlar ile irtibatları bulunan kişilerin olduğunu tespit etti.

Çalışmaların genişletilmesiyle, 4 hukuk öğrencisi, 2 tıp fakültesi öğrencisi, 1 kamu yönetimi mezunu, 1 mühendislik fakültesi öğretim görevlisi, 1 mühendislik fakültesinde öğrenci, 1 sosyal bilimler fakültesi öğrencisi, 1 psikoloji ve işletme bölümü öğrencisi, 1 üniversitede büro elemanı, 1 özel şirket çalışanı, 2 SGK kaydı bulunmayan ve Balıkesir'de yaşayan olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
‘Tantanacı medyanın son artisti’ Türkan Şoray’a sert tepki! ‘Emperyalist işbirlikçisi…’
Gündem

‘Tantanacı medyanın son artisti’ Türkan Şoray’a sert tepki! ‘Emperyalist işbirlikçisi…’

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, oyuncu Türkan Şoray'ın Türkiye ile ilgili tepki çeken sözlerine sosyal medyadan cevap verdi...
ABD'den askeri karar! Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor
Dünya

ABD'den askeri karar! Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Afrika'daki ABD büyükelçiliklerinde görevli askeri ataşeleri geri çağırmaya başladığı ve T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay