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Aktüel Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 12 gözaltı
Aktüel

Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 12 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:09:40 -
Balıkesir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonunda 12 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Ekipler, 3 kişiyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.


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