Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı bazı banka, dernek, birlik ve okullarda kayıtlı 10 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelileri yakalamak için Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.