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Aktüel Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı
Aktüel

Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2021-05-24 09:58:00 -
Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 26 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖaskeri mahrem yapılanmasına yönelik 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 7'si muvazzaf, 15'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü mahrem imam olmak üzere 26 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

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