Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz:

Balıkesir Sağlık İl Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz yerel bir gazeteye video konferansla verdiği röportajda, Balıkesir’deki korona virüs mücadelesini anlattı. Vaka sayılarının Balıkesir’de de azaldığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, kent genelindeki 15 bin sağlık çalışanının 100’e yakınının da korona virüsle mücadele ettiğini söyledi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de korona virüs semptomlarıyla başvuru sayısının azaldığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Balıkesir’deki vefat oranlarının da 65 yaş üstü vatandaşların yoğunluğundan kaynaklandığını söyledi. Yavuzyılmaz, Balıkesir’de virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin 65 yaş üstü olduğunu ve birden fazla hastalıklarının bulunduğunu kaydederek, 50-60 yaş arasında ise 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

“Vaka sayıları azalıyor”

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz korona virüs sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, “Türkiye verileriyle bizim ilimizin verileri paralel gidiyor. Bu minvalde bizim de Balıkesir’de sayılarımızda belli oranda düşüş eğiliminde, bu da sevindirici bir gelişme. Ama bunun yanında taburcu olan sayılarımız da gayet iyi durumda. Korona virüs semptomlarıyla bize müracaat eden hasta sayımız bayağı bir azaldı. Buna bağlı olarak da yaptığımız test sayısı da belli oranda düşme gösteriyor. Bu testlerden pozitif çıkanların da sayısı ciddi manada düştü. Bunun yanında sevindirici bir gelişme de bu süreçte tanı koyduğumuz, tedaviye aldığımız hastalarımızın da yoğun bakım veya yeni düzeydeki yoğun bakım düzeyi ventilatör ihtiyacı dediğimiz suni solunum cihazı ihtiyacı da minimal seviyede. Bunlar tabi sevindirici gelişmeler. Ama hiçbir zaman bunu bir rehavet olarak algılamamamız lazım. Daha iyi duruma geldik ama bu işin önünü almadık, daha bitmedi. Dolayısıyla önlemlerimizi, takiplerimizi yine aksatmadan biraz daha devam ettirmemiz lazım” diye konuştu.

“Balıkesir’de 65 yaş üstü vatandaşımız çok fazla”

Ölüm oranlarında artışın yüksek olmasını Balıkesir’de 65 yaş üstü vatandaşların çoğunlukta olmasına bağlayan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bizim ilimizin bir özelliği var. Bizim ilimiz 65 yaş üstü nüfus oranına bakıldığında yaklaşık yüzde 20’nin üzerinde 65 yaş üstü vatandaşımız var. Bu ilimizin bir demografik özelliği. Tabi bu Covid-19 illeti de ileri yaş ve ek problemi olan hastalarımızda maalesef çok daha dramatik seyrediyor. Biz hastalarımızda; şunu söyleyebilirim tabi hiçbir hastamızı kaybetmek istemeyiz. Ama kaybettiğimiz hastalarımızın hepsinde maalesef bir sürü ek problemi olan hastalarımız. Bunun içinde son dönem kanser hastalarımız ciddi bir yekun tutuyor. Bugün de maalesef bir hastamızı kaybettik. 82 yaşındaki bir hastamızdı. Alzheimer, hipertansiyon, kronik kalp hastalığı gibi bunun yanında birçok hastalığı olan bir hastamızdı. Yine kaybettiğimiz hastalarımızın içerisinde diyaliz hastalarımız var. Kronik böbrek rahatsızlığı olup yıllardır diyalize giren hastalarımız var. Bizim 50-60 yaş arasında iki hasta kaybımız var. 50 yaşın altında hasta kaybımız yok. Bu 50-60 yaş aralığındaki iki hastamızın birinde kanser; kalıcı bir kan hastalığı mevcuttu. O yüzden biz burada 65 ve üzeri yaştaki bireylerimizi korumaya almakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi bu. Diğer ülkelerde 65 ve daha üstü vatandaşların koruma tedbirlerindeki eksikliklerinden dolayı çok ciddi can kayıpları ya da yoğun bakım ihtiyaçları hasıl oldu. Ama biz bu vatandaşlarımızı daha erken korumaya alarak bu süreci iyi yönettiğimiz kanaatindeyim ülke genelinde. Evet, bu hastalık herkese bulaşıyor. Bu 3 aylıktan 90-100 yaşına kadar herkesin bulaşıcılık anlamında bir fark yok belki ama hastalığın seyri açısından ek problemi olan, yanında başka hastalıkları olan vatandaşlarımızda ciddi sonuçlar doğuruyor” ifadelerini kullandı.

“Çiçekler açmaya başladı ama daha bahar gelmedi”

Vaka sayılarındaki düşüşün yaşanmasının rehavete yol açmaması gerektiğini ifade eden Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Evet çiçekler açmaya başladı ama henüz bahar gelmedi bu hastalık açısından. Biz tedbirlerimize riayet etmeye devam ediyoruz, kendimizi mümkün olduğu kadar izole etmeye devam ediyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı’nda bu hastalıktan da büyük oranda kurtulmuş olarak çifte bayram yapmayı arzuluyoruz. Sonuçlarımız iyi. Ülke genelinde sonuçlarımız iyi. Biz diğer illerdeki arkadaşlarımızla da sürekli haberleşiyoruz. Genelde bütün iller bu paralelde gidiyor. Ama bizim şunu unutmamamız lazım; tedbiri elden bıraktığımız anda bu virüsün en güçlü kısmı yayılma hızı. Yoksa ona yenilmeyelim. Önlemlerimizi sıkı alalım, tedbirlerimizi sıkı alalım. Ondan sonra da inşallah bu illetten kurtulalım” dedi.

“100’e yakın sağlık çalışanı da virüsle mücadele ediyor”

Balıkesir’de sağlık çalışanlarına korona virüs mücadelesinde gösterdiği emekten dolayı teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il genelinde 100’e yakın sağlık çalışanının da virüse yakalandığını söyledi. Yavuzyılmaz, “Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Neredeyse 100’e yakın sağlık personeli arkadaşım da bu virüsle hasta olarak mücadele etmek durumunda kaldı. Bu çok kolay bir iş değil. 1 milyon 250 bin nüfuslu ilimizde bizim sağlık personeli sayımız üniversiteyi de kattığımızda yaklaşık 15 bin. Oradaki 100 rakamının oran olarak ne kadar yüksek olduğunu da söylemek istiyorum. 15 binde 100 rakamı yüksek bir oran. Canını ortaya koyan tüm sağlık çalışanı arkadaşımın eline, emeğine sağlık. Onlar bu anlamda bu işin gerçek kahramanları. Ama tekrar tekrar söylüyorum herkes; merkezi yönetimden yerel yönetiminden, sivil toplumundan, iş adamından herkes bu sürece inanılmaz destek verdi. Ben tüm Balıkesir’e bu anlamda çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.