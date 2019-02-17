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Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?

Balıkesir merkezde çalışmaları süren havalimanı ne zaman açılacak? Balıkesir havalimanının faaliyete gireceği tarih merak ediliyor. Yüzde ellisinden fazlasının bittiği daha önce açıklanmıştı. Peki şuanda son durum ne? Balıkesir'de havalimanı ne zaman aktif olacak? İşte detaylar...

17 Şubat 2019 Pazar 21:00
Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?

Balıkesir merkezde çalışmaları süren havalimanı ne zaman açılacak? Balıkesir havalimanının faaliyete gireceği tarih merak ediliyor. Yüzde ellisinden fazlasının bittiği daha önce açıklanmıştı. Peki şuanda son durum ne? Balıkesir'de havalimanı ne zaman aktif olacak? İşte detaylar...

Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?

Balıkesir'de daha önce de çalışmalarının çoğunu tamamladığı yönde açıklama yapılan havalimanı inşaatı tamamlandı mı? Daha önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Balıkesir’de yapımı tüm hızıyla süren ve bölge halkı tarafından merakla beklenen Balıkesir Merkez Havalimanı’ndaki çalışmalara ilişkin açıklamada bulunmuştu. Funda Ocak, terminal inşasının yüzde 62 seviyesine geldiğini açıklamıştı.

Funda Ocak, “Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal binası ve mütemmimleri inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje tutarı 57 milyon 850 bin 14 TL olan bu önemli yatırım hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu anda projenin inşaat seviyesi yüzde 62’ye ulaşmış durumda. Kağıt uçak görüntüsündeki çatısı ile özgün bir mimariye sahip bulunan terminal binası Balıkesir’imize layık muhteşem bir eser olacak” şeklinde açıklamada bulunmuştu. Merak edilen konuyla ilgili güncel bir açıklama yapılmadı. Balıkesir havalimanın açılacağı tarih merakla bekleniyor.

rüntüsündeki çatısı ile özgün bir mimariye sahip bulunan terminal binası Balıkesir’imize layık muhteşem bir eser olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bir milyon yolcu kapasiteli

Yıl içerisinde tamamlanması planlanan Balıkesir Merkez Havalimanı’nın kapasite ve teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de veren Funda Ocak, “Yaklaşık 1 milyon yolcu kapasiteli, 6 bin 500 metrekarelik yeni terminal binası; 28 bin 800 metrekarelik 4 uçak kapasitesine sahip apronu ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek özelliklerle donatılan diğer yapılarıyla havalimanımız, Balıkesir’i bölgenin cazibe merkezi haline getirecek. 2 bin 990 metreye 45 metre ebadındaki pisti, 11 bin metrekarelik taksi yolu alanı, bin 180 metrekare ARFF binası olacak. Bin 800 metrekare garaj binası, 930 metrekarelik ısı güç merkezi, 50 metrekarelik nizamiye binası, 2 bin 725 metrekarelik çevre yolu ve 2 bin 600 metrelik çevre tel örgüsü yapımı işleri proje kapsamında süratle yerine getiriliyor. Tamamı Kuruluşumuz tarafından kamulaştırılan 420 dönümlük bir arazi üzerine tesis edilen eseri yıl içinde halkımızın hizmetine sunmak için yaz kış, gece gündüz demeden canla başla çalışan kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:00
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