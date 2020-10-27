  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Balıkesir Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:44:06 -
Balıkesir Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Palaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aldığı tedbirlere rağmen Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Yaptırdığı testin pozitif çıktını aktaran Palaz, "Şu anda durumum gayet normal, hiçbir sıkıntım yok. Lütfen kurallara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den skandal Erdoğan açıklaması
Dünya

BAE'den skandal Erdoğan açıklaması

Kukla BAE lideri Bin Zayed'in danışmanı Abdulhalık Abdullah, Peygamberimize yönelik alçak saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo..
81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler
Siyaset

81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe verdi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin ..
İYİ Parti'li belediyeden şaşırtan hareket! MHP bayrağı astılar
Gündem

İYİ Parti'li belediyeden şaşırtan hareket! MHP bayrağı astılar

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimde İYİ Parti’nin kazandığı Nazilli Belediyesi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bayrağı asıldı. Nazilli..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay