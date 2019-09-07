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Balıkesir ‘Gençlik zirvesine ev sahipliği yaptı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Gençlik Kuruluşları Birliği’ne üye yüzlerce genç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Gençlik Zirvesi”nde buluşuyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:17
Balıkesir ‘Gençlik zirvesine ev sahipliği yaptı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Gençlik Kuruluşları Birliği’ne üye yüzlerce genç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Gençlik Zirvesi”nde buluşuyor. Başkan Yücel Yılmaz, zirve öncesinde gençlerle yemekte bir araya geldi.


“Gençlik Kuruluşları Birliği (GKB) Gençlik Zirvesi” öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce gençle gerçekleştirilen gala yemeğinde bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe, GKB’nin 19 kurucu sivil toplum kuruluşunun; genel başkanları, yöneticileri, gönüllüleri ve diğer paydaşları büyük ilgi gösterdi.


Gençlik Kuruluşları Birliği’nin, 36 paydaş kurumuyla Balıkesir’de buluşmasına imkan sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini sunarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Fatih Ayhan “Çağrımıza kulak veren, birliğimize omuz veren gençlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam burada tanışma ve kaynaşma yemeği adı altında birlikteyiz. Gençlik Kuruluşları Birliği olarak, geçtiğimiz yıllarda yaptığımız etkinliklerde zaten tanışmıştık. Bugün burada Balıkesir’de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde birliğimizin önümüzdeki bir yılının; eylem ve söylem birliğini tanımlamak için bir çalıştay düzenleyeceğiz. Ben şahsım adına Gençlik Kuruluşları Birliği adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Bizler, bundan yaklaşık 2 ay önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettiğimiz zaman Gençlik Zirvesi’nden bahsettiğimizde başkanımız önümüze hiçbir bürokrasi koymadı. ‘Gençlerin olduğu bir yerde; birliğin, beraberliğin ve her şeyden önce Türkiye’nin geleceğinin gençler tarafından konuşulacağı bir atmosferde biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak katkı koymaya hazırız.’ dedi. Bu imkanlar sayesinde bugün Balıkesir’de paydaşlarımız ve üyelerimizle birlikte yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki bir yılın planlamasını yapma fırsatında bulunuyoruz. Kendisine bize sağladığı imkanlardan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.


Yılmaz, “Dezavantajları ortadan kaldıralım"


“Gençlik Kuruluşları Birliği Gençlik Zirvesi” adı altında gerçekleştirilecek çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bugün sizler, düşünce alt yapımızı oluşturacak gençlersiniz. Gençleri düşünmeyen, üretmeyen, üretmeye niyeti olmayan hamasetle ilerleyen ülkelerin aslında bir süre sonra kendi iç kavgaları, çekişmeleri yüzünden başka şeylere vaktinin kalmadığını görüyoruz. Bizi, bugün bir araya getiren zihniyet aslında bu problemi çok önceden fark etmiş. Birbirimizi tanıyalım, güçlü yanlarımızı zayıf yanlarımızı dezavantajlarımızı istişare edelim, her birimiz eksik kalan bir yeri kalkındırsın, ülkemiz daha güzel bir yer olsun. Dezavantaj olan her şeyi ortadan kaldıralım. Ufkunuzu açık tutun, evrensel olmayla ilgili mücadele edin. Mesleği olmayan ve ben bu işi iyi yapıyorum diyemeyen yönetici olamaz. Usta çırak ilişkisi her konuda geçerlidir. Değerlerimize değer katmak ve daha verimli olmak için bizim önce bireysel olarak hayatta insanlığa ve kendimize katkı sunmamız gerekli. Bunu çok iyi gerçekleştirmemiz lazım” dedi.


Yılmaz, “İşinizi asla ihmal etmeyin"


Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu belirten Başkan Yılmaz “Arkadaşlar, ben Gençlik Kuruluşları Birliği’nin çok önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak, dünyanın en önemli gayrimenkulünün üzerine duruyoruz. İster kabul edin, ister etmeyin bunun çok ciddi bedelleri var. Bu bedelleri geçmişten güne kadar ödeye geldik. Ama bundan sonra bu bedelleri daha az ödedik. Dünyada adaleti sağlamayı, mazlumların yanında olmamız gerektiğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda söylüyor. Dünya 5’ten büyüktür diyor, 2500 yıllık devlet anlayışımız diyor, 1400 yıllık medeniyet anlayışımız diyor, Cumhuriyet kazanımlarımızdan taviz vermeden dünyada olması gerekenlere müdahil olacağız diyor. Bunları, sizlere güvendiği için söylüyor. En iyi mühendisler, en iyi doktorlar, en iyi sosyologlar en iyi tasavvur yapanlar, en iyi hayal edenler her şeyin en iyisi bu birliklerimizden çıkmalı. Gençken çok önemli meziyetlerden bir tanesi hangi fakültelerde okuyorsanız, hangi işi yapıyorsanız onu asla ihmal etmeyin. Çünkü bir süre sonra hayatın gerçekleri karşınıza geliyor. Rızık var, aile geçindireceksiniz, bunu helalinden yapmanın yolu mesleğinin gerektiğini yapmaktır, yaptığınız işten emin olmaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:17
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