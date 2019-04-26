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Balıkesir Çocuk Sanat Festivali sona erdi

Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan binlerce çocuk katımıyla gerçekleştirilen Balıkesir Çocuk Sanat Festivali sona erdi.

26 Nisan 2019 Cuma 17:48
Balıkesir Çocuk Sanat Festivali sona erdi

Merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan binlerce çocuk katımıyla gerçekleştirilen Balıkesir Çocuk Sanat Festivali sona erdi.


Balıkesir Valiliği, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında gerçekleşen festival, üç gün boyunca merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan binlerce çocuğu ağırladı. Etkinlik alanında oluşturulan atölyelerde; çocuklar, öğretmenler eşliğinde; origami, ebru, taş boyama, heykel, kukla, çini, resim, maske, maket ve oyuncak yapımını öğrenerek pantomim, drama ve fotoğrafçılıkla ilgili de bilgiler edindi. Çocuklar, festival kapsamında; “Yeteneksizsiniz Türkiye” adlı televizyon programının 2016 yılı şampiyonu “Hayatın Ritmini Yakala” grubunun ritim gösterisini, “Yeteneksizsiniz Türkiye” programı 2018 yılı finalistlerinden Çiğdem Dağtekin’in“Kukla Marmelat” gösterisini, “Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikayesi” kukla tiyatrosunu, “Sihirbaz Sabata” illüzyon gösterisini, “Mimdo’nun Aradığı” pantomim tiyatrosunu, “Kibarlık Gölge oyunu” gölge tiyatrosunu izleme şansı yakaladı. Gün boyu devam eden müzikli danslı gösterilere de katılan çocuklar, unutamayacakları anlar yaşadı.



Ebeveynler söyleşilere ilgi gösterdi


Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra; hem çocuklar hem de ebeveynler için eğitici ve öğretici etkinliklerin de gerçekleştirildiği festivalde; Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu “Çocukları Sanal Dünyadan Korumanın Yolları”, Klinik Psikolog İpek Gökozan “Çocuk Psikolojisi”, Eğitimci Müjdat Ataman “Öğrenme Yolculuğunda, Öğretmen Rolü Üzerine Konuşmalar” konulu söyleşiler gerçekleştirdi. Söyleşilere; anne, babalar ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Festival boyunca çocuklara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından; kumanya, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:48
  1. fotoğraf
  2. fotoğrafçılık
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