  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır
Gündem Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha
Gündem

Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.48'de yine Sındırgı’da 4,5 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin 13,25 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.

Hatay'da deprem!
Hatay'da deprem!

Yerel

Hatay'da deprem!

Rize'yi bekleyen büyük tehlike! 6.6 büyüklüğünde deprem!
Rize'yi bekleyen büyük tehlike! 6.6 büyüklüğünde deprem!

Yerel

Rize'yi bekleyen büyük tehlike! 6.6 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'de yeni deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması
Balıkesir'de yeni deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması

Gündem

Balıkesir'de yeni deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"
Gündem

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

Gazeteci Can Ataklı, CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış üst düzey bir kaynağına dayandırdığı iddiasıyla siyaset kulislerini hareketlendirdi. ..
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi
Gündem

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23