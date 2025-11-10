Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.48'de yine Sındırgı’da 4,5 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin 13,25 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.