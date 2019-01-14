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Balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı! Hepsi 6-7 kilogram geliyor

Palamut avcılığının sona erdiği Karadeniz'de avlanan 6-7 kilogram ağırlığındaki torikler balıkçıların yüzünü güldürüyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:36
Balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı! Hepsi 6-7 kilogram geliyor

Karadeniz'in Sinop açıklarında balıkçıların ağlarına 6-7 kilogram ağırlığında torikler (iri palamut) takıldı.

Palamut avcılığının sona erdiği Karadeniz'de avlanan torikler balıkçıların yüzünü güldürürken, avlanan balıklar tanesi 150-200 liradan satışa sunuldu.

"Tam tüketilecek kıvama geldiler"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avcılığının sona ermesine rağmen torik balıklarının ağlara takılmaya devam ettiğini söyledi.

Avlanan toriklerin 6-7 kilogram ağırlığında olduğunu aktaran Gündoğdu, "Kar suyunun denizle buluşmasıyla balıklar iyice yağlanmaya başladı. Torik balıkları da tam tüketilecek kıvama geldi. Her zaman olmasa bile ara sıra ağlarımıza takılıyor. 15-20 civarında tezgahlarda torik bulunuyor. Tanesi de 150 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunuldu. Kısa sürede tükeneceğini umut ediyoruz." diye konuştu.

"Torik imdadımıza yetişti"

Hamsi avının azaldığı günlerde toriklerin kendileri için adeta ilaç gibi geldiğini söyleyen Gündoğdu, "Hamsi avı azaldı, fiyatı o nedenle 30 liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla vatandaşın hamsiye ilgisi azaldı. Daha çok dip balıkları dediğimiz, mezgit ve istavrit balıkları satılıyor. Torik balıkları da bu kısa döngüde imdadımıza yetişti." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:36
  1. Sinop
  2. torik
  3. iri palamut
  4. Palamut
  5. Karadeniz
  6. Hamsi

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