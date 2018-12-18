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Balıkçılara destek ödemeleri başladı

10 bin 297 balıkçıya 8 milyon 200 bin lira tutarındaki destek ödemeleri bugün başladı.

18 Aralık 2018 Salı 07:09
Balıkçılara destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılı desteklemeleri kapsamında küçük ölçekli avcılık yapan 10 bin 297 balıkçıya yapılacak 8 milyon 200 bin lira tutarındaki destek ödemelerine bugün başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, desteklemelerin, balıkçılara gemi büyüklüklerine göre 500-750 ve bin lira olmak üzere 3 farklı kategoride ödeneceği belirtildi.

Destekleme ödemelerinin "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" kapsamında deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı filolarının yüzde 87'si 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinden oluşuyor ve bu gemilerin toplam balık üretimindeki payı yüzde 10'lar civarında bulunuyor. Küçük ölçekli balıkçılar, üretimlerinin tamamına yakınının yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle gıda güvenliğimize büyük bir katkı sunuyor."

Açıklamada, iç sularda faaliyet gösteren ruhsatlı balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı gemilerinin geçen yıldan itibaren destekleme kapsamına alındığı belirtilerek, "Geçen yıl 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon lire destekleme ödemesi yapılmıştı. Bu yıl desteklemeleri kapsamında küçük ölçekli avcılık yapan 10 bin 297 balıkçıya 8 milyon 200 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerine bugün başlandı." ifadesi kullanıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 08:15
  1. balıkçı
  2. destekleme
  3. Tarım ve Orman Bakanlığ
  4. Anadolu Ajansı

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