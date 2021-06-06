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Ekonomi Balıkçılar müsilaj desteğini nasıl alacak? Müsilaj desteği başvuru şartları
Ekonomi

Balıkçılar müsilaj desteğini nasıl alacak? Müsilaj desteği başvuru şartları

Müsilaj balıkçı desteği son durum | Marmara Denizi deniz salyası yani müsilaj sorunuyla adeta can çekişiyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakan Murat Kurum, müsilaj sebebiyle ekonomik güçlükle karşılaşan balıkçılara müjde verdi. Peki, balıkçılar ne zaman destek ödemesi alacak? Balıkçılar nasıl ne zaman destek ödemesi alacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 18:28:00 -
Balıkçılar müsilaj desteğini nasıl alacak? Müsilaj desteği başvuru şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, "Çözüm noktamız çok net; hakikaten hepimizin, 84 milyonun ve Marmara Bölgesi'nde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek, hedefimiz budur. Marmara Denizi'mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur" dedi.

Kurum, "Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik bir acil çalışma başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, müsilajdan etkilenen balıkçılara da destek sağlanacağını belirtti. Bu haberin ardından pek çok kişi balıkçıların ne zaman hangi şartları taşıyanların destek alacağını araştırmaya başladı.

Balıkçılar müsilaj desteğini nasıl alacak? Müsilaj desteği başvuru şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran'dan itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine başlanacağını bildirdi. Bakan Kurum, “Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak” dedi.

Konu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı. Balıkçılara sağlanacak desteğin ayrıntıları açıklandığında haberlerimizde yer alacak. 

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