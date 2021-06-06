Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, "Çözüm noktamız çok net; hakikaten hepimizin, 84 milyonun ve Marmara Bölgesi'nde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek, hedefimiz budur. Marmara Denizi'mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur" dedi.

Kurum, "Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik bir acil çalışma başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, müsilajdan etkilenen balıkçılara da destek sağlanacağını belirtti. Bu haberin ardından pek çok kişi balıkçıların ne zaman hangi şartları taşıyanların destek alacağını araştırmaya başladı.

Balıkçılar müsilaj desteğini nasıl alacak? Müsilaj desteği başvuru şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran'dan itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine başlanacağını bildirdi. Bakan Kurum, “Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak” dedi.

Konu hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı. Balıkçılara sağlanacak desteğin ayrıntıları açıklandığında haberlerimizde yer alacak.