Balıkçılar bile şaşkın: Karadeniz’den öyle bir şey çıktı ki…

Düzce’nin Akçakoca ilçesi açıklarında ava çıkan balıkçılar, 30 Aralık gecesi istavrit sürüsünü takip eden dev bir orkinosla karşılaştı. Ağa takılan dev balık, tam 18 kişilik ekip tarafından güçlükle tekneye alındı. 346 kilo ağırlığında ve 2 metre 40 santim boyundaki orkinos, satışa sunulmak üzere Samsun’a getirildi.

Samsun’daki balıkçı tezgâhında sergilenen dev orkinos, kısa sürede vatandaşların ilgi odağı oldu. Bu büyüklükte bir balığı ilk kez gören birçok kişi, orkinosun gerçek olup olmadığını sorgularken, anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

Tezgahta satışa sunulan orkinosun kilosunun 800 TL olduğunu belirten balıkçı Emir Canikli, denizlerde uzun süredir bu ölçülerde bir balığın avlanmadığını söyledi.

“Maket olup olmadığını soruyorlar”

Dev orkinosun yarıdan fazlasının şehir dışına ve restoranlara satıldığını ifade eden Canikli, şunları söyledi:

“Denizlerimizde bu büyüklükte bir balık uzun zamandır görülmediği için yakından bakanlar hayret ediyor, hatta maket olup olmadığını soranlar oluyor. Ancak bu tamamen gerçek bir orkinos. Vatandaşların yakından görmesi ve fotoğraf çektirebilmesi için tezgâhımızda sergiliyoruz. Balık, kesilerek löp et şeklinde satışa sunulacak. Kalan kısmı ise tezgâhlarımızda vatandaşlarla buluşacak.”