Balıkçıdaki ilk değil! CHP'li Ekrem İmamoğlu ile İngiliz Büyükelçisi'nden 2 sır görüşme!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda İngiliz Büyükelçisi ile bir balıkçıda gizli görüşme gerçekleştirmesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

İmamoğlu, gizli görüşmeyi 'yemek molası' diyerek geçiştirmeye kalkarken görüşmenin ertelenemeyecek kadar önemli olduğu ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun 2023 hazırlığı

İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakarak 2023 yolunda adaylık planları yapan Ekrem İmamoğlu'nun İngilizlerle görüşerek siyasi gelecek planları yapıyor olmasına CHP Genel Merkezi'nin ne diyeceği merak konusu.

Ekrem İmamoğlu, balıkçıdaki görüşmeden 45 gün önce İngiliz Büyükelçisiyle bir görüşme daha yapmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu görüşmelerde ve gelecek planlarını şekillendirmesinde destek aldığı isim ise Necati Özkan.

Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda fotoğraflarının çıkmasının ardından "İmamoğlu milletin yardımına koşmak için sahada ekibiyle 24 saat çalışırken, rakı-balık yalanıyla algı yaratma peşinde olanların kötülüğü insanın kanını donduruyor. Daha da can sıkıcı olan, bu pespaye kötülüğün organize olması." ifadelerini kullanmıştı.