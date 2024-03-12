‘Balıkçı Kenan’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na sert tepki: ‘Kötülükte sınır tanımayan Ekrem’

İstanbul’da “Balıkçı Kenan” olarak bilinen Kenan Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü’nde iş yerinin yanındaki tapulu arazisini hukuksuz şekilde işgal ettirdiğini iddia etti.

Balcı, Kavaklı Mahallesi’ndeki İBB tarafından işgal edildiğini önü sürdüğü arazisinin yanında bulunan iş yerine “Ekrem İmamoğlu elini toprağımızdan çek”, “Ekrem İmamoğlu arazimize çöktü”, “Balıkçı Kenan’ı yok ediyor. Ekrem İmamoğlu zulüm yapıyor” yazılı pankartlarla arsasının tapusu ve mahkeme tutanaklarını astı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Balcı, yarım asırdan beri balıkçılık yaptığını belirterek, karıncayı bile incitmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun arazisini gasbettiğini öne süren Balcı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu değerini yok eden Ekrem İmamoğlu, kötülükte sınır tanımayan Ekrem İmamoğlu.” ifadelerini kullandı.

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Balcı, Beylikdüzü’ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin İmamoğlu tarafından birkaç yıl önce yıktırıldığını iddia etti.