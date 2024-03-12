  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Temel gıdaya indirim! Zincir marketlerden müjdeli haber geldi

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor: ‘Ramazan geldiğinde yaramız tazeleniyor’

Kükreyerek ‘Ekrem’ engelleniyor’ diyordu… Canlı yayında CHP’li vekili susturan cevap

Gazze direnişi İslam’la şereflenmesine vesile oldu: Amerikalı Ünlü Yazar Artık Müslüman

İzahı olmayan rezaletin mizahı olur! CHP'nin savunması peçete hükmünde

Mahkeme devamına karar verdi! Sedat Peker hakkında kırmızı bülten

‘İhale’ ve ‘trol’ oyunu! İP’li Cengiz Topel, Mansur Yavaş'ı haşladı

“Bu şehrin fayları 7 üzerinde deprem üretebilir” diyen Naci Görür: Tarihin çöplüğüne karışırız

Tüm dünyaya son dakika olarak geçildi! 15 bin İHA düşürüldü...Yanlış duymadınız tamı tamına 15 bin

Adalet Bakanlığı açıkladı! Katil oğlunu kaçıran Eylem Tok’a kötü haber
Gündem ‘Balıkçı Kenan’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na sert tepki: ‘Kötülükte sınır tanımayan Ekrem’
Gündem

‘Balıkçı Kenan’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na sert tepki: ‘Kötülükte sınır tanımayan Ekrem’

Yeniakit Publisher
2024-03-12 17:41:00 -
‘Balıkçı Kenan’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na sert tepki: ‘Kötülükte sınır tanımayan Ekrem’

İBB Başkanı İmamoğlu’nun arazisini gasbettiğini öne süren Kenan Balcı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu değerini yok eden Ekrem İmamoğlu, kötülükte sınır tanımayan Ekrem İmamoğlu.” ifadelerini kullandı.

 

İstanbul’da “Balıkçı Kenan” olarak bilinen Kenan Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü’nde iş yerinin yanındaki tapulu arazisini hukuksuz şekilde işgal ettirdiğini iddia etti.

Balcı, Kavaklı Mahallesi’ndeki İBB tarafından işgal edildiğini önü sürdüğü arazisinin yanında bulunan iş yerine “Ekrem İmamoğlu elini toprağımızdan çek”, “Ekrem İmamoğlu arazimize çöktü”, “Balıkçı Kenan’ı yok ediyor. Ekrem İmamoğlu zulüm yapıyor” yazılı pankartlarla arsasının tapusu ve mahkeme tutanaklarını astı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Balcı, yarım asırdan beri balıkçılık yaptığını belirterek, karıncayı bile incitmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun arazisini gasbettiğini öne süren Balcı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu değerini yok eden Ekrem İmamoğlu, kötülükte sınır tanımayan Ekrem İmamoğlu.” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balcı, Beylikdüzü’ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin İmamoğlu tarafından birkaç yıl önce yıktırıldığını iddia etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23