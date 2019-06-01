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Balık yetiştiriciliği, pazarlama ve ihracatı masaya yatırıldı

Trabzon’da kamu ve özel kuruluşların katılımıyla düzenlenen toplantıda balık yetiştiriciliği, pazarlama ve ihracat konusundaki mevcut sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
Balık yetiştiriciliği, pazarlama ve ihracatı masaya yatırıldı

Trabzon’da kamu ve özel kuruluşların katılımıyla düzenlenen toplantıda balık yetiştiriciliği, pazarlama ve ihracat konusundaki mevcut sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.


Avrupa Birliği komşuluk aracı, Karadeniz Havzası sınır ötesi işbirliği programı kapsamında desteklenen Karadeniz’de Yetiştiricilik ve balık ürünleri ticaret sektöründe mevcut yeterliklerin iyileştirilmesi ve yenilerinin geliştirilmesi projesi (DACIAT BSB-461) 21 Kasım 2018 tarihinde başlamıştı. Proje ekibi Romanya, Türkiye, Yunanistan, Ukrayna olmak üzere dört ülke ve altı kuruluştan oluşurken projenintoplam bütçesiise 683 bin Euro olduğu kaydedildi.


Proje ekibi KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ertuğ DüzgüneşProf. Dr. Nadir Başçınar, Doç. Dr. Hacer Sağlam ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet Şahin’den oluşurken, Prof. Dr. Düzgüneşkatılımcılara Karadeniz’de yetiştiricilik ve balık ürünleri ticaret sektöründe mevcut yeterliklerin iyileştirilmesi ve yenilerinin geliştirilmesi konusunda bilgilendirme yaptı.


Projenin amacını anlatan Düzgüneş “Karadeniz Havzası bazında balık yetiştiriciliği ve pazarlama alanında KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları alanlarda yetkinliklerini geliştirmek, iyi uygulamaları diğer ortaklara aktarmak üzere sürekli bir paylaşım tecrübesi oluşturmak, Karadeniz Bölgesi’nde sınır ötesi işbirliğini artırarak, özellikle balık yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren mevcut işletmelerin yenilikçi kapasitesini arttırmak ve mevcut kapasitelerini geliştirmek, Özelleştirilmiş destek hizmetleri ile mevcut durumu iyileştirerek KOBİ’ler ve yetiştiricilik yapan işletmeler için katma değer sağlamak” olarak özetledi.



"Karadeniz’de midye ve istiridye yetiştiriciliğine başlamak gerekir"


Karadeniz’de midye ve istiridye yetiştiriciliğine başlamak gerektiğini vurgulayan Düzgüneş "Bu konuda Avrupa Birliği pazarını değerlendirmek gerekir. Proje ortakları başta olmak üzere Karadeniz havzası ülkelerine know-how satmak, anahtar teslimi tesisler kurmak, Ortak yetiştiricilik tesisleri yoluyla AB pazarlarına girmek, yeni pazarlar aramak ve ürün geliştirmek, iş gücünün göreceli olarak pahalı olduğu veya yeterli düzeyde olmadığı ülkelere bilişim teknolojisi ürünleri satabilmek, yem imalatı konusunda ortak girişimlerde bulunmak ve ihracat yapmak gibi bütün bu hususları gerçekleştirmek için müteşebbislerimizin yasal, teknik ve idari problemlerini giderecek politikalar geliştirmek ve tedbirler almak, mevcut teşvikleri geliştirmek ve konuya göre yenilerini uygulamaya koymak gerekmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
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