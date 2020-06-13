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Sağlık

Balık yağının antidepresan etkisi oluşturduğu ortaya çıktı!

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu balık yağının antidepresan etkisi oluşturduğunu ve böylece depresyona iyi gelebileceğini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 02:54:00 -
Balık yağının antidepresan etkisi oluşturduğu ortaya çıktı!

Chicago University of Illinois bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu balık yağının antidepresan etkisi oluşturduğunu ve böylece depresyona iyi gelebileceğini keşfetti.

'Molecular Psychiatry' dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, 'klinik depresyon' tanısı konan yetişkinlerden kök hücre alındı. Yapılan incelemeler sonucu, balık yağının antidepresan etkisi oluşturduğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan fizyoloji ve biyofizik uzmanı Mark Rasenick, bu çalışmanın beynin nasıl çalıştığını anlamaya yardımcı olabileceğini belirtti. Rasenick, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Elde edilmesi kolay ve doğal bir ürün olan balık yağının depresyon için etkili bir tedavi olabileceğine dair bilimsel kanıtlar bulmak heyecan vericiydi."

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