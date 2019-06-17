Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru bilinen yanlışlar

Balık yağı dünyada tüketilen en önemli besin takviyelerinden biridir. Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için çocuklarımıza verdiğimiz balık yağı ayrıca gebelik döneminde de çok kıymetlidir. Omega-3 asitleri bakımından son derece zengin olan balık yağı düzenli kullanıldığında sağlık için son derece faydalıdır.

Balık yağı nasıl elde edilir?

Balık yağı, balık dokusundan elde edilir. Balık yağı için genellikle ringa balığı, ton balığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklar tercih edilir. Uzmanlar sağlıklı bir beden için haftada en aza iki gün balık tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Balık yağının faydaları nelerdir?

Kalp krizi riskini en aza indirir.

Kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Tansiyonu dengeler.

Psikolojik hastalıkların semptomların azaltır.

Balık ve balık yağı göz sağlığı için son derece kıymetlidir.

Romatizmal hastalıkların semptomlarını hafifletir.

Cilt sağlığı için son derece faydalıdır. Balık yağı cildin yıllara meydan okumasına yardım eder.

Hamilelik döneminde kullanılan balık yağı bebeğin gelişimini olumlu yönde etkiler.

Karaciğer yağlanmasını en aza indirir.

Balık yağı düzenli tüketildiğinde depresyon belirtilerini en aza indirir.

Balık yağı zihinsel gelişimi olumlu etkiler.

Balık yağı unutkanlığa iyi gelir.

Bu sağlıklı ürün konsantrasyon sorunlarıyla başa çıkmanıza yardım eder.

Kemik sağlığı için son derece faydalıdır.

Balık yağı ne kadar tüketilmelidir?

Uzmanlar balık yağının günde 200-500 mg arasında tüketilmesini tavsiye ediyor. Herhangi bir sağlık sorununuz var ise dozu konusunda mutlaka hekiminize danışmalısınız.

Balık yağının yan etkileri nelerdir?

Yüksek dozda omega-3 asidi tüketimi kan şekerinin yükselmesine neden olur. Bu nedenle ölçülü olmak çok önemli.

Çok miktarda balık yağı tüketimi kanı sulandırabilir. Bu tip durumlarda yoğun şekilde burun kanaması yaşanabilir.

Bazı kişilerde balık yağı şiddetli ishale sebep olabilir.

Balık yağı bazı kişilerde mide bulantısı, mide ekşimesi ve kusmaya yol açabilir.

Yüksek miktarda tüketilen balık yağı felce sebep olabilir.

Balık yağı aşırı kullanıldığında uykusuzluğa neden olabilir.

Balık yağı kilo aldırır mı?

Toplumumuzda doğru bilenen yanlışlar arasındadır balık yağının kilo aldırdığı. Omega-3 insan bedeni için son derece faydalı bir yağdır. Sanıldığının aksine balık yağı iştahı azaltır. Hatta yapılan araştırmalar balık yağının metabolizmayı hızlandırdığını ve kilo vermeyi kolaylaştırdığını kanıtlamıştır.