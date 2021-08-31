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Ekonomi Balık üretim üssü olacak
Ekonomi

Balık üretim üssü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan “Tercan Belediyesi Alabalık Yetiştiriciliği Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:19:00 -
Balık üretim üssü olacak

KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, Ajans Sekreteri Oktay Güven ve Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin katıldı.

Toplam bütçesi 1,7 milyon TL olan ve 1,5 milyon TL’si 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilecek projeyle Tercan Baraj Gölünde alabalık yetiştiriciliği için kafes sistemleri kurularak bölge açısından yeni olan ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacak su ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında bölgede su ürünleri üretimi konusunda farkındalık oluşturulması, ortak iş yapma kültürünün yaygınlaştırılması, üretimi yapılacak su ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışına satılması ile ilçe ekonomisine katkı sağlanması ve gelir düzeyi düşük dezavantajlı grupların kurulacak tesiste istihdam edilmesi ile göç eğiliminin azaltılması hedefleniyor.

Tercan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tercan Baraj Gölü’nde kurulacak tesis, yeni girişimler ve yatırımlar için iyi bir uygulama örneği olacak ve ilçede alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

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