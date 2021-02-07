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Yerel Balık tutmaya giderken kaza yaptılar: Yaralılar var
Yerel

Balık tutmaya giderken kaza yaptılar: Yaralılar var

Düzce'de balık tutmaya giden sürücünün kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 12:15:00 -
Balık tutmaya giderken kaza yaptılar: Yaralılar var

Düzce'deki kaza, D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşı ile birlikte balık tutmaya giden Emrah K. idaresindeki 35 BD 4050 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansa alınan yaralılar Emrah K. ve Cevat Y., Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobilden fırlayan olta takımları ise yol kenarına saçıldı. Kaza yapan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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