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Balık tutmak isteyen öğretmenden acı haber!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Gökkaya köyü yakınlarında balık tutmak için ırmağa giren öğretmen boğularak hayatını kaybetti.

23 Eylül 2018 Pazar 22:24
Balık tutmak isteyen öğretmenden acı haber!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için ırmağa giren öğretmen boğuldu. 

Alınan bilgiye göre, Sivas merkez Kılavuz İMKB İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sadettin Şahin (47), piknik yapmak ve balık tutmak için bazı yakınlarıyla birlikte Gökkaya köyü yakınlarından geçen Yıldız Irmağı'na gitti.

Balık tutmak için ırmağa giren Şahin, bir anda suda batıp çıkmaya başladı. Yakınları tarafından sudan çıkartılan Şahin, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Şahin'in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 22:24
  1. Sivas

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