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Aktüel Balık tutarken denize düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Aktüel

Balık tutarken denize düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'de balık tutarken denize düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 00:42:00 -
Balık tutarken denize düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutarken denize düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seka Park'ta balık tutan A.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.

İtfaiye personelinin kurtardığı A.Ö, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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