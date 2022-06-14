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Aktüel Balık tutan çocuk denize düştü! Suriyeli genç kurtardı
Aktüel

Balık tutan çocuk denize düştü! Suriyeli genç kurtardı

Kocaeli'de balık tutarken iskeleden denize düşen çocuk, çevredeki bir genç tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 22:31:00 -
Balık tutan çocuk denize düştü! Suriyeli genç kurtardı

Kocaeli-İzmit'te balık tutarken iskeleden denize düşen çocuk, çevredeki bir genç tarafından kurtarıldı.

Sekapark'taki bir iskelede balık tutan 10 yaşındaki Recep Sap, dengesi kaybederek denize düştü.

Bu sırada iskelede yürüyen Suriye uyruklu Abdüsselam Hammaş, elbiseleriyle denize atladı.

Hammaş, sırtına aldığı çocuğu vatandaşların yardımıyla iskeleye çıkarmayı başardı.

Sağlık durumu iyi olan Sap, kendisini kurtaran Hammaş'a teşekkür etti.

Hammaş ise yüzmeyi iyi bildiğini belirterek, "O yüzden hemen denize atladım. Kim diye bakmadım. Kendim için, çocuk ve ailesi için mutluyum." dedi.

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Yorumlar

Bırakın...

Bırakın bu şirinlik haberlerini , sizde Suriyelileri sevimli yapmaya çalışıyorsunuz. Bizim gördüğümüz bazı Suriyeliler yamyam gibiler. Zaten bizde yeterince yamyam var. Bunların sayısını arttırma ülkeye yarar değil , zarar verir.

Çetin

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