0553 313 94 23

Balık tüketimini artırmak için seferberlik ilan edildi

Bodrum’da düzenlenen "Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
Balık tüketimini artırmak için seferberlik ilan edildi

Bodrum’da düzenlenen "Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay, su ürünleri sektöründe tüketimi arttırmak için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin büyük bir gayret gösterdiğini, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere tüm bakanlara yerli balık tüketimi arttıracak tedbirler alınmasını rica eden yazı gönderdiğini söyledi.



Türkiye’nin 2018 yılında 315 bin ton su ürünleri üretim rakamına ulaştığını ve 958 milyon dolar ihracat yaptığını anlatan Atalay, 2023 yılı için ise; 600 bin ton üretim hedefi koyduklarını sözlerine ekledi.



“Çin, Hindistan ve Brezilya hedef pazarlarımız olacak


2018 yılının çetin geçen bir yıl olduğunu, Ağustos sonrasında yaşanan finansal darboğaz nedeniylebalık ihraç fiyatlarında gerileme yaşandığını, bu nedenle 1 milyar 28 milyon dolara ulaşabilecek olan ihracatın 958 milyon dolarda kaldığını ve 70 milyon dolar kayıp yaşadıklarını belirten Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, balık ihraç fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını 2019 yılında Çin, Hindistan ve Brezilya pazarlarına yoğunlaşma kararı aldıklarını kaydetti.



Türkiye’de Çin’den bir heyeti ağırladıklarını anlatan Kızıltan, "Türkiye’de üretim tesislerimizi gezdirdik. Son derece verimli bir ziyaret oldu. Tarım ve Orman Bakanımız önümüzdeki süreçte Çin’e gidecek. Bu pazarı açabilirsek Su ürünleri, hayvansal mamuller ve diğer alt sektörlerde hedeflere ulaşma yolunda büyük bir adım atacağız" şeklinde konuştu.



Türkiye’nin 2018 yılı su ürünleri ihracatında Hollanda’nın 148 milyon dolar ile zirvedeki yerini koruduğunu anlatan Kızıltan, İtalya’ya 101 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu ülkeleri 68’er milyon dolarlık ihracatla Rusya ve İngiltere’nin izlediğini dile getirdi.



“Sektör olarak ihracatta 2.5 milyar doları aştık”


Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise; 2023 yılı ihracat hedeflerini ilk yakalayan sektörlerden biri olacaklarını, 2018 yılında yaşanan ekonomik daralmaya karşın Kanatlı sektörünün ihracatta 1 milyar dolar psikolojik sınırı geçtiğini, su ürünleri sektörünün de 1 milyar dolar barajına çok yaklaştığını, toplamda ise; 2.5 milyar dolar ihracat barajını geçerek başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.



Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün tüm alt kategorilerinde üretimde dünyanın ilk 10’u arasında yer aldıklarına işaret eden Girit, "Üretimimizi ihracat ile taçlandırmamız gerekiyor. Her alt sektörümüz yüzde 20 ile 35 arasında üretimlerini ihracata gönderiyor. Hedefimiz bu rakamı arttırmak" dedi.



"Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı"na, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nden temsilciler katılırken, Ekonomist Fazıl Oral, “Güncel teknolojik ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirme” konulu sunum yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anları kamerada
    1. Kartal’da çöken binanın enkazından..
    2. Tahran'da dolar bozdurmak isteyen 2..
    3. HPV virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor
    4. Şaphane’de çevre düzenlemeleri
    5. Kara Kuvvetleri Komutanlığı..
    6. VakıfBank'ın konuğu BEZIERS
    7. Çavdarhisar’da ağaçlandırma çalışmaları
    8. (Özel) Taksim’de yürekleri ısıtan..
    9. Bakan açıkladı: Alternatif geliyor!
    10. Kalıcı makyaj kadınları mutlu ediyor
    11. Asya borsaları
    12. Yabancıya konut satışında değerleme..
    13. Kollardaki sarkmalara dikkat
    14. (Özel) İstanbul’da kar altında “drift”..
    15. Proje finansmanı kredileri yüzde 29..
    16. (Özel) Gaziantep’te 5 saat süren..
    17. SANKO Üniversitesi Karkamış’ta..
    18. Hırsızların talan edip, madde..
    19. Gaziantep’e trafik kazası: 1 ölü
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    21. ABD yardımı bahane Geziciler sahnede
    22. 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye..
    23. Erzincan’da seçmen sayıları belli oldu
    24. Erzincan Barosu eğitimlere devam ediyor
    25. Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
    26. Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,67..
    27. Yenipazar’ın Gıyasettin Ustası herkesi..
    28. Büyükşehir’den Erciyes Gezisi
    29. ATO İhracat Satış Kampı’nda 3 milyon..
    30. Balık tüketimini artırmak için..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!