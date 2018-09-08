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Balık sezonunun ilk haftası oldukça verimli geçti

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, av sezonun ilk haftası ile ilgili açıklama yaptı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:24
Balık sezonunun ilk haftası oldukça verimli geçti

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bol palamut avıyla başlayan sezonun bir hafta boyunca aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

Tüketicilerin bir hafta boyunca ucuz balık yediğini belirten Arslan, "Sezonun ilk haftası beklentileri karşıladı, gayet güzel avcılık oldu. Şu anda balığın tanesi 5 ile 7,5 lira arasında. Diğer gıda ürünlerine kıyasla balık bir hayli uygun. Denizde palamut var, hem sürü bakımından hem de devamlılık bakımından avcılık iyi olacak." dedi.

Arslan, Karadeniz'de küçük ve büyük teknelerle avcılığın hava şartları uygun gittiği sürece devam edeceğini kaydetti.

Palamudun yanı sıra tezgahlarda istavrit de yer aldığını aktaran Arslan, "Doğu Karadeniz'de yoğun olarak palamut avcılığı yapılıyor, istavrit ise Batı Karadeniz'de avlanıyor, doğuda yok." ifadesini kullandı.

Hamdi Arslan, Marmara'da avlanan hamsilerin de bugünlerde satışa sunulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hamsi avına erken başlanılmaması gerekiyor. Maalesef tezgahlara hamsi gelmiş, erken başlaması erken bitmesi anlamına geliyor. Yoğun avcılık olduğunda, hamsi av baskısını gördüğünde denizlerimizi erken terk etmek zorunda kalıyor, aralık ayında hamsi avı bitiyor. Şu anda avlanan hamsiler de zaten lezzetli olmuyor. Hamsi avı için şu an erken."

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:24
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