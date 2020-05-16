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Balık oltası ile uçurtma uçurdu

Bursa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bir süredir balık avlamaya gidemeyen amatör balıkçı, olta hasretini ilginç bir yöntemle giderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:01:46 -
Balık oltası ile uçurtma uçurdu

Bursa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bir süredir balık avlamaya gidemeyen amatör balıkçı, olta hasretini ilginç bir yöntemle giderdi. Binanın terasına çıkan balıkçı oltasıyla uçurtma uçurdu.


Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki balık tutkunu Kubilay Güngen, kısıtlamalar kapsamında bir süredir balık avlamaya gidemediği için oltasına olan hasretini herkesi şaşırtan bir yöntemle giderdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında evde uçurtma yapan ve daha sonra oturduğu apartmanın teras katına çıkan Güngen, yaptığı uçurmayı oltasının ucuna takıp gökyüzüne bıraktı.


Uçurtma ipi yerine misina kullandı


Yaptığı uçurtmaya ip yerine misina bağlayan ve bir ucunu da oltasına takan Kubilay Güngen, “Dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle kısıtlamalar uygulanıyor. İnsanlar mecburen hobilerinden ve tutkularından uzak kalıyor. Ben de bir amatör balıkçıyım. Olta balıkçılığını çok seviyorum. Bir süredir de avlanmaya gidemedim. Özlediğim balık oltamı yeniden elime alabilmem için bir yöntem düşündüm ver aklıma olta ile uçurtma uçurmak geldi” dedi.

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