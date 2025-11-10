Balık karaciğer dostu: 13 bin ton satıldı, vatandaşlar kuyruğa girdi ama balığın yanında kola içenler yandı!

Balık, yüksek protein içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle sağlıklı bir besin olarak biliniyor. Ancak uzmanlara göre, balığın yanında gazlı içecek tüketmek sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. Kola gibi asitli içecekler, midenin asit dengesini bozarak balığın sindirilmesini zorlaştırıyor. Bu durum mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Beslenme uzmanları, özellikle akşam yemeklerinde bu ikiliden kaçınmanın önemine vurgu yapıyor. Çünkü akşam saatlerinde sindirim daha yavaş gerçekleşiyor ve kola, balığın içerdiği besin değerlerinin emilimini azaltıyor.

Kola ve benzeri gazlı içeceklerde yüksek oranda şeker ve fosforik asit bulunuyor.

Kola ve benzeri gazlı içeceklerde yüksek oranda şeker ve fosforik asit bulunuyor. Bu maddeler, mide asidiyle birleştiğinde sindirimi yavaşlatıyor ve mideyi daha fazla çalışmak zorunda bırakıyor.

Diyetisyenler, bu nedenle balıkla birlikte su, ayran veya şekersiz limonata gibi içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece hem mide korunuyor hem de balıktan alınan besin değeri maksimum düzeye çıkıyor.

UZMANLAR TARAFINDAN ZARARI TESPİT EDİLDİ

Beslenme ve diyet uzmanları, balıkla birlikte tüketilecek içeceklerin doğal ve hafif olmasına dikkat çekiyor. Limonlu su, taze sıkılmış meyve suları hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de mide asidini dengeleyerek rahatsızlıkları önlüyor.

Ayrıca balığın yanında tüketilen sebze garnitürleri, sindirimi destekleyen lifli yapıları sayesinde mideyi rahatlatıyor.

Balık, kalp ve damar sağlığı açısından son derece faydalı bir besin olsa da, yanında içilen kola bu faydaları gölgeleyebiliyor. Uzmanlar, özellikle mide hassasiyeti olan kişilerin bu kombinasyondan uzak durması gerektiğini hatırlatıyor.

Sağlıklı bir sindirim ve maksimum besin alımı için balığın yanına gazlı içecek yerine doğal içeceklerin tercih edilmesi öneriliyor.

Beş ayın ardından av yasağının sona ermesiyle Türkiye'de balıkçılar, 2025-2026 av sezonuna “vira bismillah” diyerek yeniden denize açıldı. 15 Nisan'da başlayan yasak 1 Eylül gece yarısı itibarıyla sona erdi. Balıkçıların ağlarına en çok hamsi geldi.Halde iki aylık sürede 13 bin 923 ton balık satıldı

Omega 3 yağ asidi, protein ve karbonhidrat açısından zengin kaynaklardan olan balık karaciğer sağlığı için faydalı bir besindir. Aynı zamanda karaciğer ihtiyaç duyduğu proteini elde etmesi açısından tavuk da karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.