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Balık fiyatları el yakıyor

Samsun’da balık fiyatları el yakıyor.

26 Şubat 2019 Salı 15:09
Balık fiyatları el yakıyor

Samsun’da balık fiyatları el yakıyor. En ucuz balığın kilosu 10 liradan satılıyor.


Sezon başından beri bol miktarda avlanan istavrit ve mezgitin kilosu bu zamana kadar ortalama 5 liradan satılırken, bu günlerde 10 liradan alıcıya sunuluyor. Av sezonun kapanmasına az bir süre balık fiyatları 10 lira ile 30 lira arasında değişiklik gösteriyor.



“Vatandaşlar kültür balıklarına yönelmeye başladı”


Vatandaşların yavaş yavaş kültür balıklarına yöneldiğini ifade eden İsmet Akpınar, “Balık fiyatları şu anda pahalı. Vatandaşlar balıklara bakıyor, fiyat pahalı gelince almadan geri dönüyor. En ucuz balık şu anda 10 liradan satılıyor. Mezgit ve istavritin kilosu 10 liradan, kefal 15, tirsi ise 12 liradan satılıyor. Hamsi 15, barbun ise 25 liradan satışa sunuluyor. Kültür balıkları levrek, çupra ve somonun kilosu ise 25 liradan satılıyor. Vatandaşlar yavaş yavaş kültür balıklarına yönelmeye başladı. 1 ay sonra deniz balıkları iyice azalır diye düşünüyoruz” dedi.



“Mezgit ve istavritin fiyatı yüzde 100 arttı”


Mezgit ve istavritin fiyatının yüzde yüz arttığını vurgulayan Kurtça Aydın, “Hava şartlarından dolayı balık fiyatları biraz arttı. 1 hafta öncesine kadar istavrit ve mezgitin kilosu 5 liraydı. Bugün 10 liradan satıyoruz. Havalar sert gittiğinden dolayı balık az çıkıyor. Vatandaşların ilgisi şu anda normal. En çok istavrit ve mezgite rağbet var. Kültür balıklarına da ilgi var. Deniz balıkları yavaş yavaş göçmeye başladı. Hamsinin peşine onlar da denizlerimizi terk edecekler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:09
  1. kültür

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