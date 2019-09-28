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Balık fiyatları, beyaz eti geçti

Av sezonunun başlaması ile Malatya’da da balık tezgahlarını deniz mahsulleri süsledi. Ancak fiyatların hayli yüksek olması nedeniyle satışlarda durgunluk hakim. Tavuk etini sollayan balık fiyatlarında, hem vatandaş hem de satıcılar fiyatların düşmesini bekliyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:36
Balık fiyatları, beyaz eti geçti

Av yasağının 1 Eylül’de kalkması ile balık tezgahları renklendi. Malatya’da Balık Pazarı’nda birçok balık çeşidi yerini alırken, fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar fazla ilgi göstermiyor. Karadeniz hamsisinin kilogramının 20 TL’den satıldığı pazarda, diğer çeşitler de fiyatlar bir hayli yüksek.

Pazar esnafı, yüksek fiyatlar nedeniyle şuan için satışların az olduğunu ifade ederek, havaların iyice soğumasıyla fiyatların da düşeceğini umut ediyor. Kar yağışı ile birlikte balıkta da bolluk olacağını ve böylece fiyatların da düşeceğini söyleyen esnaflar, şimdilik beklemekle yetiniyor.

Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği hamsi de fiyatlar 20 TL’den başlarken, İstavrit 25, Çinekop 40, Palamut 40, Levrek ise 35 TL’den alıcılarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:36
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