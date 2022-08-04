Balık en sağlıklı nasıl tüketilir? En faydalı balıklar nelerdir? Koku sorunu yaşamadan balık yapabilirsiniz

Deniz canlıları arasında insan sağlığına inanılmaz faydası olan balık, hemen hemen dünyanın yaratılışından beri doğada bulunmaktadır. Ciddi bir geçim kaynağı olan balık özellikle kayadan uzak suyu çok olan insanlar için aynı zamanda güçlü bir besindir. Günümüze kadar milyon defa değişen balığın milyonlarca çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitleri yarısı insan sağlığı için tehdit oluştururken yarısı ile olumlu destek sağlar.

Balık tezgahlarında çeşit çeşit balıklar, iştah açan görüntüleriyle hem göze hem sağlığa hitap eder. Hafızayı, kemikleri ve gözleri kuvvetlendirmesinden alzheimer riskini ve kötü kolesterolü düşürmesine dek birçok faydası bulunan balık, özellikle de bugünlerde mevsim geçişi nedeniyle yaygınlaşan enfeksiyonlara karşı vücut direncimizi artırmada etkili bir rol oynuyor.

Şeyda Sıla Bilgili, sağlık üzerinde çok yönlü etkisi olan balığın haftada iki kez tüketilmesi gerektiğini belirtirken, en yüksek faydayı sağlayabilmek için de doğru hazırlanması ve doğru tüketilmesinin önemini vurguluyor. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili balığın faydalarını anlattı, önerilerde bulundu:

-Balığı kızarmayın

-Balığı salata ile birlikte tüketin

-Haftada iki kez balık tüketin

-Küçük balıklarda kılçık ayıklamayın

-Balığa limon sıkın

-Fazla pişirmeyin

İŞTE EN FAYDALI BALIKLAR

1- Uskumru

Omega 3 yağ asidi açısından zengin olan uskumru; bilişsel, zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar için son derece faydalı.

Yağlı bir balık olan uskumru, diğer balıklara göre daha fazla B12 ve D vitamini içeriyor. D vitamini içeriği ile kemikleri güçlendirirken, 100 gr. uskumru tüketen bir kişi, bir haftada alması gereken B12 ihtiyacının tamamını karşılıyor; bu sayede düşünme ve algılamada zorlanma ve depresyon etkileri ortadan kalkabiliyor.

2- Palamut

Yüksek protein ve D vitamine sahip olan palamut, kanın damarda daha akışkan olmasını sağlıyor, kan dolaşımını iyileştiriyor Vücutta üretilmeyen, dışarıdan besinlerle vücuda alınması gereken, çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA’dan en zengin olan balıkların başında gelen palamut; içeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı oluyor.. Ancak kızartma yerine fırında yapmak sağlıklı olanı.

3- Lüfer

Zengin içeriği ile kalp sağlığını destekleyen, magnezyum sayesinde kalp ritmini düzenleyen lüferde, atar damar sağlığı için önemli potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunuyor. Kilo kontrolünü sağlamaya çalışanlar için birebir olan lüferin 100 gramı sadece 144 kalori. İçerisinde yüzde 69 oranında protein bulunan lüferin yine 100 gramı, bir yetişkinin günlük alması gereken omega-3 miktarına eşit.

4- Hamsi

Kılçığı ile yenilen bir balık olan hamsi içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynadığından bebek ve çocukların yemesi çok önemli. Yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan hamsi, yapılan araştırmalara göre ani kalp ölümlerini azaltıyor. Ancak kızartmadan kaçının.

Balığın faydaları saymakla bitmez. Hafıza, kemik ve göz sağlığına önemli etkisi olan balığın faydasını iki katına çıkarmakta yine sizin elinizde...

HANGİ BALIKLAR DAHA FAYDALIDIR?

Her balık türü insan sağlığına olumlu etkiler bırakmaz. Bu yüzden yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar; somon, uskumru, ton balığı, alabalık, hamsi ve morina gibi türlerin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Bu balıklar diğerlerine oranla omega-3 yağ asidi bakımından daha zengindir. Vücudun ihtiyacı olan E vitamini sağlayarak cilt ve saç sağlığına olumlu etki sağlar. Özellikle yaşlanmayı geciktirerek vücudun direncini artırır.

BALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

- En yaygın faydası zeka gelişimini desteklemesidir. İçeriği yağ asidi beyindeki deforme hücrelerini azaltarak beynin depolama bölümünü kuvvetlendirir. - Kötü kolesterol oranının düşürerek iyi kolesterolü yükseltir. Kanda bulunan serbest yağları da düşürerek damar tıkanıklığı riskini azaltır. Böylece kalbin kanı daha iyi pompalamasını destekler. - Kılçığı yenilebilen balık kalsiyum bakımından en zengin balık türleridir. Kemik gelişiminde de etkili olan kalsiyum miktarını vücudumuzda dengelemek için uzmanlar haftada en az 3 gün balık yemeği tüketmeyi öneriyor.

- Hayvansal yağların aksine doymuş yağ asitleri bakımından zengin olan balıklar gözümüzdeki sarı noktanın görme işlevini artırır. Aynı zamanda göz hastalıkları riskini azaltır. Bunun nedeni de omega-3 yağ asitleri zararlı hücreleri yok ederek genç hücrelerin sayısını hem korur hem artırır. - Özellikle kış aylarında bolca tüketmemiz gereken balık üst solunum yolu enfeksiyonları hastalıklarına karşı vücut direncini artırır. Yapılan araştırmalarda balık bağışıklık sitemini de güçlendirerek kansere hücrelerini azaltır.

BALIK EN SAĞLIKLI NASIL TÜKETİLİR?

Uzmanlar her ne kadar bu konuda kesin yanıt vermezse de çoğu uzmana göre en sağlıklı balık fırında kendi yağında pişendir. Onun dışında mangalda pişen balık gereğinden fazla ısıya maruz kaldığından tüm değerleri ölebilir. Aynı zamanda trans yağlarla tavada kızartılan balıkta aynı sebepten ötürü faydasını kaybeder. Taze balıkların dillendirilmesi ve tam pişirilmesi gerekir. Tam pişmeyen balıktan et yiyen bakteriler ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu yüzden balıkların tam pişmesinde fayda var. Ayrıca hem lezzetini hem sağlığını artırmak için kekik, fesleğen ve defne yaprağı gibi baharatlarla harmanlanması önerilir.

OMEGA-3 YAĞ ASİDİNİN VÜCUTTAKİ GÖREVLERİ NELERDİR?

- En etkili faydası kötü kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar sağlığını korur. - Kemik ve kasların oluşma yapısını güçlendirerek romatizmal hastalıkların önüne geçer. - Kan akışını kolaylaştırarak pıhtılaşmasını ve damar tıkanıklığı, anevrizma gibi rahatsızlıkların yaşanmamasını sağlar. - Hamile kalma oranını güçlendirir. Hamilelik sürecinde de düşük riskini azaltır. - Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. - Yağ asitleri sinir hücrelerini güçlendirerek ruhsal hastalıkların önüne geçer. Uzmanlar özellikle depresyona meyilli kişilerin düzenli tüketmesini öneriyor. - Göz hastalıkları arasında en yaygın olan sarı noktayı güçlendirerek görme kaybını engeller.

Evde balık pişirmek size zor geliyor ama balıktan da vazgeçemiyorsanız pratik fırında balık tarifini deneyebilirsiniz. Hem koku sorunu yaşamadan da hem de tam kıvamında bir balık tüketmek için fırında balık tarifi.

Kendi suyunda, fırında pişen balıklar, kokunun da evinize dağılmasını önler. Yumuşacık, lokum gibi fırında en güzel balık tarifi detayları...

Az bir malzeme ile pratik bir şekilde yapabilirisiniz

Fırında Balık Tarifi İçin Malzemeler

Dilediğiniz türde balıktan orta boy 2 adet (adet sayısı balığın büyüklüğüne göre değişebilir)

Yarım su bardağı kadar zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kadar karabiber

1 tatlı kaşığı kadar pul biber

2 tatlı kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

2-3 adet defne yaprağı

3-4 diş sarımsak

2 adet limon

Garnitürü İçin Malzemeler

3 adet orta büyüklükte domates (veya büyük domates yerine 8-10 adet cherry domates de kullanabilirsiniz.)

2 adet orta büyüklükte patates

2 adet orta büyüklükte soğan

Fırında Balık Pişirme Tarifi

Fırında balık yapımına öncelikle balığın sosunu hazırlayarak başlayın. Bu sos için sarımsakları rendeleyin. Ardından da limonu, rendelemiş olduğunuz sarımsağın üzerine ekleyin.

Geniş bir kaba zeytinyağı, limon suyu ve rendelemiş olduğunuz sarımsağı ekleyerek karıştırın.

Ardından karabiber, pul biber ve tuzu ilave edin. Balıkları bu sosa batırıp çıkarıp içini dışını tüm yüzeylerini soslayın. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Balıkların aralarına defne yapraklarını yerleştirin. Artan olursa balıkların üzerine de koyabilirsiniz. Patatesleri, domatesleri ve soğanları halka şeklinde doğrayın. Doğramış olduğunuz garnitürleri de sosa bulayıp tepside balıklardan kalan boşluklara yerleştirin. Eğer kabınızın içinde sos kalmış ise bu sosu da balığın üzerine dökebilirsiniz.

Balıkları fırına atmadan önce fırını 250 derecede yaklaşık 10-15 dakika kadar ısıtın. Isıttğınız fırına balıkları atın ve 40 dakika pişirin.

Fırında Lezzetli Balık Tarifi İçin Püf Noktaları

Dilerseniz garnitür olarak hazırladığınız sebzelerden domatesleri balıkların karın kısımlarına yani içlerine de yerleştirebilirsiniz. Bu sayede domatesin kendi suyuyla balığın suyu birbirine geçer ve daha lezzetli bir balık olur.

Eğer fırında yapacağınız balık levrek veya çipura gibi büyük bir balık ise limon, kekik, defne yaprağı gibi tadını balığa iyi geçirilebilecek baharatları ve sebzeleri bol bol kullanabilirsiniz. Fırında büyük balık tarifine yapacağınız bu küçük dokunuşlar balığınızı daha lezzetli bir hale getirir.

Fırında Balık Kaç Kalori?

Fırında balık pişirmekle yağda, tavada kızartmak arasında büyük fark vardır. Genellikle diyetlerde de haftada birer kez uzmanlar tarafından önerilen balığı az kalorili şekilde fırında yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak 150 gramlık bir balığın kalorisi 300’dür. Özellikle de levrek, dil balığı, turna en düşük kalorili balıklardan. Eğer fırında balığın kalorisini daha da düşürmek isterseniz garnitür olarak patatesi listeden çıkarabilirsiniz.

En vitaminli balık hangisi?

Özellikle somon, sardalya, uskumru ve ton balığı tüketilmesini öneren uzmanlar, doğal ortamda yetişmiş yağlı balıkların omega 3 yönünden daha zengin olduğunu söylüyor. Sardalya, uskumru, hamsi, morino, somon, turna, ringa ile levrek kalsiyumdan zengin balıklardır.

Dünyanın en pahalı balığı hangisi?

Tokyo balık pazarında açık artırmaya çıkarılan orkinoz dünyanın en pahalıya satılan balığı oldu. Ağırlığı 269 kg çeken orkinoz (mavi yüzgeçli ton) yaklaşık 750 bin dolara alıcı buldu.

Hangi balık daha yağlı?

Tablodan da anlaşıldığı üzere en yağlı balıklar uskumru, ringa, somon ve kefaldir. Fakat yine de bir balık türü için bile içerdiği yağ oranı mevsimsel koşullara, bulunduğu suyun tuzluluk oranına ve beslenme koşulları gibi pek çok faktöre bağlıdır.

Türkiye'de hangi balıklar vardır?

Türkiye'de Bulunan Balık Türleri Hangileridir?

Lüfer: Sürüler halinde göçebe olarak yaşayan ve pullu bir balık olan lüfer; Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Hint Okyanusu ve Atlas okyanusunda görülür. ...

Palamut

Levrek, Minekop, Eşkine

Barbunya

Tekir

Kefal

Mezgit

Çipura

Hangi balık daha proteinli?

Yüksek protein ve düşük yağ için; morina balığı, halibut (yassı dil balığı), mezgit ya da pisi balığı tercih edilmelidir.

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