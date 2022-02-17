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Kadın - Aile Balık çorbası tarifi | Balık çorbası için hangi malzemeler gerekli?
Kadın - Aile

Balık çorbası tarifi | Balık çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Balık sağlık açısından son derece faydalı besinlerden biridir. Uzmanlar haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Balık çorbası hazırlamak isteyenler ise “Balık çorbası için hangi balık kullanılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Balık çorbası nasıl yapılıyor:

Yeniakit Publisher
2022-02-17 21:18:00 -
Balık çorbası tarifi | Balık çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Leziz bir balık çorbası hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, balık çorbası nasıl yapılır?

Balık çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy levrek
  • 6 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet kereviz sapı
  • 1 adet defne yaprağı
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • 1-2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım limonun suyu

Terbiyesi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 adet limon suyu

Balık çorbası tarifi

Çorbayı hazırlamak için öncelikle balığı temizleyin.

Balık ve suyu tencereye alın.

Soğan, havuç ve kereviz sapını doğrayın.

Tüm malzemeleri tencereye alın.

Ocağın altını açın ve suyu iyice kaynatın.

Haşlanan balığı sudan alın. Suyu iyice süzün.

Temiz bir su elde edene kadar süzmeyi sürdürün.

Balık suyunu ve balıkları tencereye alıp ocağı açın.

Bir kasede limon suyu ve yumurtayı çırpın.

Balık suyundan ekleyip terbiyeyi ılıştırın.

Ardından terbiyeyi tencereye ekleyip karıştırın.

10 dakika sonunda çorbanın altını kapatın.

Afiyet olsun.

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