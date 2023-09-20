Balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

1 Eylül'de sona eren balık avı yasağının ardından Batman'daki balıkçı tezgâhlarında balık bolluğu yaşanıyor.

Birçok balık çeşidinin yer aldığı tezgâhlarda; İstavrit 50 lira, uskumru 60 lira, palamut 75 lira, çupra ve levreğin kilosu ise 100 ila 180 lira arasında satışa sunuluyor. Hamside ise kısıtlama devam ediyor.

Havanın soğumasıyla birlikte balık çeşidinin artacağını belirten balıkçılar, hamsi yasağının devam ettiğini ifade etti.

Haftada en az bir kez balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayan balıkçılar, balık tüketmenin sağlık açısından büyük bir faydasının olduğunu kaydetti.

"Çupra, levrek ve alabalık arasında yarı yarıya fark var"

Balık fiyatlarında çok fazla bir artışın yaşanmadığını dile getiren balık satıcısı Feyzullah Altuner, "Yalnız artan yakıt maliyetlerden dolayı ister istemez balık fiyatlarını biraz etkileyecektir. Sadece bazı balık ürünlerinde yükselme oluyor. O da büyük balık dediğimiz; Çupra, levrek ve alabalıktır. Bununda nedeni büyük ihtimalle dışarıya ihracat edildiği içindir. Çupra, levrek ve alabalık arasında neredeyse yarı yarıya fark var." dedi.

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"Hamsi bir hafta yok"

Şu anda balıkta bolluk yaşandığını ancak hava sıcaklıklarının devam etmesinden dolayı fazla balık alamadıklarını belirten Altuner, şöyle devam etti:

"Çünkü deniz balığı diğer balıklar gibi değil, hassas ve çabuk bozulabildiği için bizlerde günlük taze alıp müşterilerimize sunuyoruz. Şu anda balık ürünlerinde istavritte bir bolluk gözüküyor. Hamside bir kısıtlama var. Bir haftaya kadar hamsi yok. Bununda nedeni yasaklanmasıdır. Çay balığında da büyük bir sıkıntımız var. Bundan dolayı çay balığının fiyatı yükselecektir."

"Taze balığın eti serttir"

Balığın balıkçılardan alındığını söyleyen Altuner, taze balığın nasıl anlaşıldığıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Taze balık almak için balığı balıkçıdan alacaksınız. Taze balığın eti sert olacak. Gözleri parlak olacak. Kulakları kırmızı olacak. Siyah veya beyaz olmayacak. Balığa dokunduğun zaman parmağın kayması gerekir."

Bir diğer balık satıcısı Abdullah Basut, bu sene balıklarda bolluğun olduğunu belirtti.

"Havalar soğudukça çeşitler çoğalacak"

Balık fiyatlarının da gayet uygun olduğunu ifade eden Basut, "Özellikle istavrit ve uskumru balığında bir çoğunluk var. Havalar soğudukça çeşitler çoğalacaktır. Balık fiyatlarındaki artış aralık ayından sonra başlar. Şu anda istavrit 50 lira, uskumru 60 lira, palamut 75 lira ve çupra ve levrek çeşitleri var, onlarda kilosu 100 ila 180 liraya çıkıyor." diye konuştu.

Balığın haftada en az bir defa tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Basut, "Çünkü balık sağlık demektir." ifadesini kullandı. (İLKHA)