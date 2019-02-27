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Balık alış fiyatları arttı, satışlar aynı

Denizli balık pazarındaki balıkçılar, alış fiyatlarının arttığını ancak bu artışı müşterilerine yansıtmadıklarını söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
Balık alış fiyatları arttı, satışlar aynı

Denizli balık pazarındaki balıkçılar, alış fiyatlarının arttığını ancak bu artışı müşterilerine yansıtmadıklarını söyledi. Fiyatların sezon başından beri hemen hemen aynı olduğunu aktaran balıkçı esnafı, pazardaki durgunluktan dert yandı.


Balık pazarındaki balıkçı esnafı, balık alış fiyatlarının artmasından ve vatandaşların balığa talep göstermemesinden dert yanıyor. Fiyatlarda sezon başından beri değişiklik yapılmadığını belirten balıkçılar, müşterilere ellerinden geldiğince fiyat konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını söylüyor. Balık alış fiyatlarının arttığını ancak satış fiyatlarında bir değişikliğin olmadığını aktaran esnaf Ferhat Tok, "Elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz, fiyatları düşürüyoruz. Piyasa biraz durgun, fiyatlarımız ise uygun. Sezon başından beri aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yok, çoğu balık türlerinde indirim de yaptık. Elimizden geldiğince de yapıyoruz" dedi.



"Vatandaş balık almayınca tekneler balığa çıkmıyor, fiyatlar artıyor"


Esnaf Batuhun Aydogan ise, vatandaşların alım gücünün azaldığını, fiyatların bu yüzden yükseldiğini ifade ederek, "Piyasa güzel, balıklarımız mevcut. Ancak gelin müşterilerimizin ve diğer esnafların söylediğine göre; her yerde bir durgunluk var. İnsanların alım gücü düştü, 31 Mart seçimlerini mi bekliyoruz bilmiyoruz. Alım gücü düşünce, bize gelip balık fiyatlarının niye pahalı olduğunu soruyorlar. Biz bu durumda balık aldığımız yerden balık alamıyoruz, onlar da tekneden alamıyor. Tekne sahibi de satamayınca denize tekne çıkaramıyor, sonucunda balık fiyatları iyice düşüyor" diye konuştu.


Öte yandan, en çok satılan balık türlerinden hamsi, sardalya ve sazanın 20 TL, mezgit, çupra ve somonun 30 TL, levreğin 35 TL, kopesin 22 TL, topanın 28 TL, uskumrunun 25 TL olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
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