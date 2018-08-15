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Balığını alan oraya koştu! Afiyetle yediler

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde, 7 yıldır kendiliğinden yanan turbalık, bu sene de yanmaya başladı. Yaklaşık 2 hektarlık alanda yanan toprağın üzerinde mahalle sakinleri, balık pişirip, yedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:33
Balığını alan oraya koştu! Afiyetle yediler

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde, 7 yıldır kendiliğinden yanan turbalık, bu sene de yanmaya başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Erciş Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fikret Yaşar, su altında kalan bitkilerin, mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla yanıcı özelliği olan metangazının açığa çıktığını söyledi. Yaşar, "Olağanüstü olay söz konusu değil. Bataklıklarda bu gibi durumlar olabilir" dedi.

Erciş'in Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanlar, 2011 yılında, turbalıktaki 2 hektarlık toprağın kendiliğinden yandığını fark etti. Göl ve bataklıklarda yetişen bitkilerin çürümesi ve kömürleşmesiyle oluşan turbalık, 7 yıldır temmuz- ağustos aylarında kendiliğinden yanıyor. Turbalık yanınca itfaiye ekipleri, müdahale ederek, alevleri söndürüyor. YYÜ Erciş Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve öğretim görevlisi Prof. Dr. Fikret Yaşar, yanan 2 hektarlık toprakla ilgili açıklama yaptı. Erciş'te bataklık ve sazlıkların çok olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, sazlıklardaki bitkilerin, suyun altında kalıp, havasız ortamda fermente olması sonucu değişik mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla metangazının açığa çıktığını söyledi. Bu gazın yanıcı özelliği olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Dolayısıyla insanlar, bu gazın yandığını gördüğünde farklı şeyler algılamışlardır ama olağanüstü bir olay söz konusu değildir. Bütün bataklıklarda bu gibi durumlar olabilir" diye konuştu.

BALIK PİŞİRİP, YEDİLER

Ercişliler ise merada otlayan küçükbaş ve büyükbaşlarının yanan topraktan olumsuz etkilediğini dile getirdi. İlçe sakinleri, toprak yandığı zaman Erciş Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek, alevleri söndürdüğünü söyledi. Yeşilova Mahallesi'nde oturanlar da yanan toprağın üzerinde balık pişirdi. Balıkları yanan toprağa bırakan mahalle sakinleri, daha sonra burada pişen balığı yedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:33
  1. Van
  2. Erciş
  3. Turbalık
  4. balık pişirdiler
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