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Kadın - Aile Balığı nasıl pişirsem diye düşünenlere! Birbirinden pratik 5 farklı fırında balık tarifi
Kadın - Aile

Balığı nasıl pişirsem diye düşünenlere! Birbirinden pratik 5 farklı fırında balık tarifi

Yeniakit Publisher
2023-10-15 16:37:00 - 2023-10-15 17:01:28
Balığı nasıl pişirsem diye düşünenlere! Birbirinden pratik 5 farklı fırında balık tarifi

Balığı nasıl pişirsem diye düşünenlere evde kolayca yapabileceği, aynı zamanda da lezzetli olan 5 farklı fırında balık tarifi derledik..

Kızartma, buğulama ızgara ve fırınlama yöntemleriyle farklı farklı pişirilebilen balık, ana yemek olarak sunulur. Kızartma yöntemi daha yağlı olduğu için sağlık açısından pek yararlı değildir. Bunun yerine fırınlama yöntemini kullanabilirsiniz. İşte hem sağlıklı hem de lezzetli 5 farklı çeşit fırında balık tarifi:

Fırında balık

Mercan balığı ile hazırlanan nefis fırında balık. Ortalama 1 saat içerisinde hazırlanan fırında balık, zeytinyağı, sarımsak ve limon dilimleri karışımıyla sunulur.

Fırında levrek

Balık tarifleri denildiğinde ilk akla gelen yemeklerden biri olan fırında levrek, yalnızca 6 malzeme ile hazırlanır. Kırmızı soğan ve domates ile birlikte pişirilen fırında levreğin porsiyonu, yaklaşık 95 kaloridir.

Fırında somon

Zihinsel ve fiziksel gelişimi destekleyen somon, özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için tüketilir. İnce kıyılmış maydanoz ve limon dilimleri eşliğinde sunulan fırında somon, kalabalık sofraların da vazgeçilmezidir.
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Fırında uskumru

Potasyum, fosfor, magnezyum ve selenyum bakımından zengin olan uskumru, vücut direncini arttırmasıyla bilinir. Patates ve soğan dilimleri ile birlikte sunulan uskumru, portakal suyu ile marine edilir.

Fırında palamut

İç harcı domates, biber, soğan ve maydanoz ile doldurulan fırında palamut, ortalama 30-35 dakika içerisinde sofralardaki yerini alır. Palamut balığı cilt ve saç sağlığını korurken, kemik ve dişlerin yapısını güçlendirir. Bu yüzden haftada 1 kez tüketilmesi önerilir.

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