Balgam söktürücü ilaç: Balgam nasıl atılır, doğal balgam söktürücü yöntemler

Balgam: Akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türü balgam olarak adlandırılır. Solunum yoluyla vücuda giren istenmeyen madde ve bakterilerin uzaklaştırılması için filtre görevi görerek bu bölgelerin nemlendirilmesini sağlar.

Balgam nasıl atılır, doğal balgam söktürücü yöntemler

Okaliptüs yağı ile yapılan buhar banyosu sayesinde ciğerlere daha fazla hava girmesi sağlanır. Solunum yollarında meydana gelen balgamın atılmasını sağlar.

Okaliptus çayı nasıl yapılır?

Okaliptus çayı genellikle taze okaliptus yapraklarından hazırlanır. Bir tutam okaliptus yaprağının üzerine 1 bardak kadar kaynar suyu ilave edip 10 dakika boyunca demlenmeye bırakmanız halinde okaliptus çayınız hazır olur. Okaliptus çayı; stres azaltma, sakinleştirme ve ağrıları hafifletme özelliğine sahiptir.

Balgam nasıl atılır?

Balgam söktürücü doğal tedaviler balgam nasıl sökülür sorusunun alternatif çözümler

1 bardak ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ya da Himalaya tuzu ekleyerek karıştırabilir ve bu karşımla gargara yapabilirsiniz.

Göğüs bölgesine okaliptüs yağını masaj yaparak sürebilir ve üzeri tülbentle sararak yağın gözeneklere iyice nüfus etmesini sağlayabilirsiniz.

Kuru hava akciğerlerdeki balgamın katılaşmasına sebep olduğu için evinize bir nemlendirme cihazı alabilirsiniz ya da kalorifer peteklerinin üzerine bir kâse su yerleştirebilirsiniz.

Bol bol su içerek katılaşan balgamın yumuşayıp atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sıcak suyla duş alırken 5-10 dakika buharı soluyabilir ve bir kâse sıcak suyun içine nane ya da okaliptüs yağı damlatarak derin nefesler alabilirsiniz.

Bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek içebilirsiniz. Limon yüksek C vitamini içeriğinin yanı sıra çok da iyi bir balgam sökücüdür.

Zencefil ve zerdeçal çayı ile karabiber ve kırmızıbiber tanelerini kaynatarak çay hazırlayabilirsiniz.

Anti bakteriyel özelliğe sahip olan bal da çok iyi bir balgam sökücüdür. Bitki çaylarınıza bal ekleyebilirsiniz.

Balgam söktürmek için ne yapmak lazım?

Doğal yoldan balgam söktüren 4 yöntem