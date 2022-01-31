Kış aylarında mevsimsel hastalıkların sayısı artıyor. Balgam sorunu yaşayanlar ise bu sorundan nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor.

Balgam nedir? Balgam niye olur?

Balgam, alt solunum yolundan (soluk borusu ve bronşlar) dışarı öksürülen mukustur.

Akciğerlerin hasar görmesi balgam üretimini artırır. Viral ya da bakteriyel enfeksiyon sonucunda, yapısı yoğun ve rengi koyu olan balgam görülebilir.

Başlıca balgam oluşturan hastalıklar;

Astım

Bronşit

Zatürre

Alerjiler

Soğuk algınlığı

Balgama neden olan bazı unsurlar;

Sigara içmek

Hava kirliliği

Hamilelik

Boğaz enfeksiyonu

Bademcik iltihabı

Balgam nasıl geçer? Balgam için ev yapımı kür tarifi

Bal iyi bir balgam söktürücüdür. Bu sebeple balgam sorunu yaşıyorsanız; bitki çaylarına bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Bir bardak ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı limon ve bir miktar bal ekleyip karıştırın. Bu leziz çay balgam çıkarmanızı kolaylaştıracaktır.

Bir kase sıcak suyun içerisine nane ya da kekik yağı ekleyip koklamak işe yarayacaktır.

Bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı maya tuzu ekleyip gargara yapabilirsiniz.