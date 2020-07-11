  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balear Adaları'nda Kovid-19 döneminde parti yapmanın cezası 600 bin avro

Balear Adaları özerk hükümeti, Kovid-19 döneminde bölgede sağlıklı ve güvenli turizmi sağlamak amacıyla yeni kararlar aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 16:05:03 -
Balear Adaları'nda Kovid-19 döneminde parti yapmanın cezası 600 bin avro

MADRİD (AA) - İspanya'nın en turistik bölgelerinden biri olan ülkenin doğusundaki Balear Adaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yasaklara uymayanlara 100 ile 600 bin avro arasında para cezalarını içeren yeni kararlar aldı.

Balear Adaları özerk hükümeti, Kovid-19'da yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sınırlı sayıda toplanma kurallarına uymayanlara para cezaları verileceğini açıkladı.

İbiza, Mayorka, Menorka gibi tanınmış turistik eğlence mekanlarının bulunduğu adaları yöneten Balear özerk hükümeti, tekne veya evlerde ticari amaçlı özel partiler organize edip, yasa dışı kapasitede kişi kabul eden yerlere 600 bin avroya kadar para cezası verilebileceğini duyurdu.

Kovid-19 döneminde bölgede sağlıklı ve güvenli turizmi sağlamak amacıyla alınan kararlar kapsamında en düşük ceza 100 avro ile maske takma kurallarına uymayanlara verilecek.

Geçen yıl 13 milyon 680 bin turist kabul eden Balear Adaları, bu yıl salgın nedeniyle birçok turistik bölge gibi ciddi zarara uğradı.

İspanya'da pilot bölge olarak haziran ayında kısmi olarak turizme açılan Balear, özellikle Almanya'dan beklediği ölçüde turist çekmekte şu ana kadar başarılı olamadı.

Balear Adaları özerk hükümeti, bölgede bu yılki gelirlerin en az yüzde 30 azalacağı ve turizm sektöründe de yüzde 30'luk istihdam kaybı yaşanacağını belirtiyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan tarihi konuşmasında şiirini okudu! Ayasofya Camii için idamla yargılanan Osman Yüksel Serdengeçti'nin tarihi savunması
Aktüel

Erdoğan tarihi konuşmasında şiirini okudu! Ayasofya Camii için idamla yargılanan Osman Yüksel Serdengeçti'nin tarihi savunması

Osman Yüksel Serdengeçti'nin Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılma mücadelesi nedeniyle idamla yargılanmıştı. Mahkemede ise yaptığı savunm..
Ayasofya kararı sonrası Meral Akşener'den canlı yayında Erdoğan itirafı
Gündem

Ayasofya kararı sonrası Meral Akşener'den canlı yayında Erdoğan itirafı

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sonrası Halk TV'de canlı yayına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tay..
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Siyaset

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ayasofya kararıyla ilgili, "Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin get..
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı