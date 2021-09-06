Celtik hasadı öncesinde beklenen rakamlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkladı. Luna pirinç ne kadar?

Baldo Osmancık Luna pirinç alım fiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cltik alımlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Celtik hasadı için TMO alım fiyatlarını belirledik. Ton başına baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira” dedi.