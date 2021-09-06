  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rus mahkemesinden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal hakkında tutuklu yargılanma kararı
İHH'dan Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı
Pakistan ve İtalya Afganistan’ı görüştü
İngiltere'de günlük vaka sayısı yeniden 40 bini aştı
Ekonomi Baldo Osmancık Luna pirinç alım fiyatı
Ekonomi

Baldo Osmancık Luna pirinç alım fiyatı

Pirinç alım fiyatları 2021 | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından çeltik fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Osmancık pirinç alımı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 20:40:00 -
Baldo Osmancık Luna pirinç alım fiyatı

Celtik hasadı öncesinde beklenen rakamlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkladı. Luna pirinç ne kadar?

Baldo Osmancık Luna pirinç alım fiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cltik alımlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Celtik hasadı için TMO alım fiyatlarını belirledik. Ton başına baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira” dedi.

118 milyar dolar ne kadar eder, kaç TL yapar?
118 milyar dolar ne kadar eder, kaç TL yapar?

Ekonomi

118 milyar dolar ne kadar eder, kaç TL yapar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay