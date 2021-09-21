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Yaşam Baldırsokan sineği nedir tehlikeli mi? Baldırsokan sineği nerelerde görüldü?
Yaşam

Baldırsokan sineği nedir tehlikeli mi? Baldırsokan sineği nerelerde görüldü?

Baldırsokan sineği ne? İstanbul’un bazı semtlerinde görülen baldırsokan sineği vatandaşları kaygılandırdı. Peki, baldırsokan sineği tehlikeli mi? Baldırsokan sineği hastalık bulaştırıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:04:00 -
Baldırsokan sineği nedir tehlikeli mi? Baldırsokan sineği nerelerde görüldü?

Geride bıraktığımız yaz İstanbullular, Asya kaplan sivrisineği ile mücadele etti. Şimdi ise karasineğe benzeyen ancak insan vücuduna yapışıp kan emen 'Baldırsokan sineği' paniği yaşanıyor. Peki, baldırsokan sineği ne?

Baldırsokan sineği nedir tehlikeli mi? Baldırsokan sineği nerelerde görüldü?

Stomoxys yani baldırsokan sineği çöpten beslenen karasineklere benziyor. Ancak bu sinek insan derisine yapışıp kan emiyor. Baldırsokan sineğinin pek çok hastalığı bulaştırabileceği uzmanlarca belirtiliyor.

Baldırsokan sineğinin ısırığı yerde kaşıntı, kabarma, yoğun şişlim görülmesi halinde kişilerin bir hastaneye başvurması gerektiği ifade ediliyor.

Hürriyet'e konuşan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Baldırsokan sineğinin taşıdığı parazitlerden biri de uyku hastalığına neden olan parazittir. Bu parazit sinekler tarafından dünyanın her yerine taşınır. Uyku hastalığında sineğin ısırığı genellikle ağrılıdır ve 'şankır' adı verilen kırmızı yaralara dönüşebilir. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, asabiyet, şiddetli yorgunluk, lenf düğümlerinde şişme, ağrılı kas ve eklemler, uyku hastalığının genel belirtileri arasında yer alır. Ayrıca bazı kişilerin ciltlerinde aşırı derecede kızarıklık oluşabilir" dedi.

Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği hangi illerde var?
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