Baldır kasılması nedenleri nelerdir?

Özellikle aşırı yorma sonucu ve gece uyku esnasında ortaya çıkan baldır kasılması; ağrı ve gerginlik hissi yaşanmasına, uykunun bölünmesine, gündüz gerçekleştiğinde ise kısa süreli aksaklıklara yol açabilmektedir. Genel itibariyle nadiren ortaya çıkan ve kısa süren kasılmalar, bazı kişilerde kısa aralıklarla ve uzun süreli olarak görülebilmekte ve olumsuz etkilere sebebiyet verebilmektedir.

BALDIR KASILMASI NEDEN OLUR?

Vitamin ya da vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller eksik kaldığında baldırda kasılma meydana gelebilmektedir. Özellikle kalsiyum ve magnezyum eksikliğinde kasılmalar sıkça görülmektedir. Buna ek olarak;

Bacaktaki kas dokusunun zarar görmesi, baskıya maruz kalması yahut darbe görmesi sonucunda baldır kasılması ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bacak kas dokusu ani darbe ve incinmelerden mümkün olduğunca korunmalıdır.

Baldır kasılmasının en sık görüldüğü kişiler, spor aktivitelerinde bulunan kişilerdir. Spor esnasında kasların anormal şekilde yorulması yahut aşırı zorlanması sonucunda baldır kasılması oluşabilir. Gebelikle kas gevşetici krem ya da ilaçlarla bu kasılmalar kontrol altına alınabilir. Ayrıca istirahat edilmesi debu sorunun önüne geçecektir.

Baldır kasılmasını tetikleyen bir başka durumda iyi ve kötü huylu tümör oluşumudur. Bu durum çok sık meydana gelmemekle birlikte, kasılma şikayeti uzun süreli ise mutlaka doktora gitmek gerekir.

TEDAVİ SÜRECİ

Sorun kaslarda meydana geldiği için genellikle bu yol üzerinden tedavi uygulanır. Nadir görülen baldır kasılmasında kas gevşeticiler işe yarıyor olsa da, durum sık meydana geliyor ise ciddi önlemler alınması gerekir.

Öncelikli olarak beslenme düzeninde değişiklikler yapılmalı ve sigara tüketimi en aza indirilmelidir. Aynı şekilde dengeli ve düzenli beslenme, besinler yoluyla magnezyum ve kalsiyum alınması önem arz eder.

Alınan bir darbe veya mevcut bir zorlama sonucunda baldır bölgesinde kasılma oluşmuşsa, kişi istirahat etmeli ve baldır bölgesi kullanımını en aza indirmelidir. Genel olarak bu gibi durumlarda yatarak veya oturarak, bacak uzatılarak istirahat önerilir.

Kasılma oluşumu alınan tedbirlere rağmen geçmiyor ise bu problemin altında yatan psikolojik neden açığa çıkarılmalıdır.

GECE BALDIR KASILMASI

Gece saatlerinde özellikle uykuda meydana gelen baldır kasılması, uzun vadede kişinin uyku düzeninin bozulmasına yol açabilmektedir. Özellikle de iki aydan daha uzun süre içinde ortaya çıkan baldır kasılmalarında, kasılmanın süresinin 8 -10 dakikayı geçtiği durumlarda kişi mutlaka durumu ciddiye alıp muayene olmalıdır. Bu durumda yukarıda sözü edilen tümör oluşumu ortaya çıkmış olabilir ve erken teşhis edilirse, en az zararla tedavi olarak bu sürecin atlatılması sağlanabilir.