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Medya Baldır bacak karşıtı başkana laikçi linç
Medya

Baldır bacak karşıtı başkana laikçi linç

Eski MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, şarkıcı Ece Seçkin'in konser vermesine tepki gösterince sol medyanın hedefi oldu. Şahin'in tepkisini manşetlerine taşıyan laikçi medya, adeta belediye başkanına linç girişiminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 14:35:00 -
Baldır bacak karşıtı başkana laikçi linç

Eski MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzcespor’un şampiyonluk kutlamasında, kadın şarkıcının yer almasına tepki gösterdi. Şahin paylaşımda, “Düzcespor’un şampiyon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor’a ve Düzceli’ye yakışmaz.! Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan” ifadelerini kullandı.

Sol medyadan linç girişimi

Şahin'in bu paylaşımının ardından Ece Seçkin tepki gösterince sol medya hemen devreye girdi. Seçkin'in tepkisini manşete taşıyan laikçi medya Ece Seçkin'in konser vermesine karşı çıkan eski MHP'li başkanı linç etti. Haberi birbiri ardına manşetlerine taşıyan solcu gazeteler, MHP'li başkana karşı bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı. 

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