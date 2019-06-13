Baldan tatlı şeker otu nedir? Şeker otunun faydaları nelerdir?
Tüm dünyada tüketimi hızla artan şeker otu nedir? Ülkemizde bu ot ne kadar tanınıyor? Peki, şeker otunun yararları nelerdir?13 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Tüm dünyada tüketimi hızla yayılan şeker otu birçok ülkede doğal tatlandırıcı olarak tercih ediliyor. Stevia yani şeker otu ülkemizde de birkaç yıldır yetiştirilmeye çalışıyor. Özellikle Balıkesir'de şeker otu yetiştiriciliği hızlı bir gelişim içinde.
Stevia | Şeker otu nedir?
Şeker otu Güney Amerika'ya özgü yaprakları son derece tatlı bir bitkidir. Amerika kıtasında yüzlerce yıldır bu bitki şeker yerine kullanılıyor. Yapılan araştırmalar Güney Amerika'ya özgü bu bitkinin sağlık için son derece faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle de diyabet hastaları için...
Kan şekerini düzenler
Şeker otu vücuttaki kan şekeri değerlerini dengeler. Şeker otu tatlı olmasına rağmen şeker gibi vücuda olumsuz etkiler bırakmaz. Şeker otu vücutta parçalandığında glikoz içeren parçacıklar kan dolaşımı tarafından emilmek yerine bağırsaktaki bakteriler tarafından emilir.
Kilo kontrolü için önemli
Şeker otu tatlı olmasına rağmen kilo almayı teşvik etmez. Bu nedenle diyet yaparken şeker yerine şeker otu tüketirseniz daha hızlı kilo vermiş olursunuz.
Tansiyonu dengeler
Şeker otu içerdiği vitamin ve minareller sayesinde tansiyonu dengeler.
Anti-kanser ürünü
Yapılan araştırmalar şeker otunun anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır.
Kolesterolü düşürür
Şeker otu düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
Ağız sağlığı için kıymetli
Şeker otu diş ve ağız bakımı için son derece faydalıdır. Sağlıklı dişler için şeker otuyla hazırladığınız gargarayı kullanabilirsiniz.
Cilt sağlığı için önemli
Şeker otu antibakteriyel özellik taşır. Bu nedenle egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde şeker otu kullanılması uygundur.
Kemik sağlığı için kıymetli
Yapılan bilimsel çalışmalar şeker otunun kemik erimesine karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.
Sigara bırakmaya yardımcı
Şeker otu vücuttaki nikotin isteğini en aza indirmeye yardımcı oluyor. Şeker otu çayıyla sigaradan kolaylıkla kurtulmanız mümkün.
Alkali dengesini sağlar
Şeker otu bağırsak ve mide florası için son derece kıymetlidir. Bu şifalı ot vücudun alkali dengesini korur.
Depresyona son
Şeker otu çayı sayesinde depresyon belirtilerini en aza indirebilirsiniz.
Tatlı krizlerine son
Tatlı krizi yaşadığınızda şeker otu çayı tüketirseniz; aşırı kilo alımından kurtulmuş olursunuz. 1 yaprak şeker otu 1 litre sıvıyı tatlandırma gücüne sahiptir.
Şeker otu çayı nasıl hazırlanır?
Şeker otu doğal bir tatlandırıcıdır. Bu nedenle tatlılarınızda, meyve sularınızda, kompostolarınızda şeker otunu kullanabilirsiniz. Ayrıca şeker otu ısıdan olumsuz etkilenmediği için ıhlamur gibi kaynatarak demleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kurutulmuş şeker otu yaprağını bir litre suda kaynatabilirsiniz. Arzu ederseniz kuru yaprakları öğütücüden geçirip; çaylarınızı ve kahvenizi tatlandırmak için şeker otunu kullanabilirsiniz.
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