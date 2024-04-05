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Dünya Balasanyan Paşinyan'a yalvardı! Arkasındaki skandal iddialar için açıklama geldi... Ermeniler panik halinde
Dünya

Balasanyan Paşinyan'a yalvardı! Arkasındaki skandal iddialar için açıklama geldi... Ermeniler panik halinde

Yeniakit Publisher
2024-04-05 00:38:00 - 2024-04-05 11:16:16
Balasanyan Paşinyan'a yalvardı! Arkasındaki skandal iddialar için açıklama geldi... Ermeniler panik halinde

Eski sözde rejimin "Güvenlik Konseyi Sekreteri" olan Vitaly Balasanyan, bazı yakınlarıyla birlikte Ermenistan'daki Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'ne davet edildi. Hakkında skandal iddialar: Paşinyan'a böyle yalvardı...

Eski sözde rejimin "Güvenlik Konseyi Sekreteri" olan Vitaly Balasanyan, bazı yakınlarıyla birlikte Ermenistan'daki Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'ne davet edildi.

Kolluk kuvvetlerindeki kaynaklardan alıntı yapan yayında, Balasanyan ve yakınlarına Karabağ'dan Ermenistan'a gelmek için Hekari köprüsünü nasıl geçtiğinin sorulduğu belirtiliyor. Ayrıca kolluk kuvvetleri de Ermenistan'daki siyasi süreçlere müdahale edip etmeyecekleriyle ilgileniyordu.

Balasanyan Paşinyan'a yalvardı!

İddiaya göre Balasanyan, sorgusunun ardından Başbakan Nikol Paşinyan ile temasa geçerek, Erivan'da muhalefetin planladığı iktidar değişikliği sürecine katılma ve siyasi süreçlere müdahale etme niyetinde olmadığını söyledi. Balasanyan, Paşinyan'dan kendisini rahat bırakmasını istedi.

Daha sonra kendisinin ve yakınlarının ofise davet edilmediği öğrenildi. (yenisabah.az)

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