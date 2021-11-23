Balamir Yabgu kimdir?
Balamir Yabgu kim Destan? Destan dizisi 1.bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise oyuncular ve karakterler hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Balamir kimdir? Destan Balamir kim oynuyor?
Destan dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler Balamir Yabgu’nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Balamir Yabgu kimdir?
Balamir Yabgu kimdir?
Balamir; Beg Alpagu Han'ın kardeşi, Batuga'nın amcası, Batı Gök Hanlığı'nın yabgusu. Destan dizisinde yer alan konu ve olaylar tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Dizide Balamir Beg rolünü Teoman Kumbaracıbaşı oynuyor.
Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?
Teoman Kumbaracıbaşı 18 Ekim 1971'de Arjantin'de dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.
Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı. Teoman Kumbaracıbaşı, Kuruluş Osman dizisinde Kara Şaman Togay karakterini oynadı.