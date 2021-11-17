  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Balamir Beg kimdir? Destan Balamir Beg’i oynayan kim?
Medya

Balamir Beg kimdir? Destan Balamir Beg’i oynayan kim?

Balamur Beg tarihte var mı? ATV ekranlarında yayımlanacak olan Destan dizisinde yer alan Balamir Beg karakterini kimin oynadığını, tarihte Balamir Beg’in gerçekte olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Balamir Beg gerçekte yaşamış mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:18:00 -
Balamir Beg kimdir? Destan Balamir Beg’i oynayan kim?

ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisi yayımlanan fragmanlarıyla büyük ilgi topladı. Dizide yer alan Balamur Bag’in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Balamir Beg kimdir? Destan Balamir Beg’i oynayan kim?

Balamir; Beg Alpagu Han'ın kardeşi, Batuga'nın amcası, Batı Gök Hanlığı'nın yabgusu. Destan dizisinde yer alan konu ve olaylar tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Dizide Balamir Beg rolünü Teoman Kumbaracıbaşı oynuyor.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Teoman Kumbaracıbaşı 18 Ekim 1971'de Arjantin'de dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı. Teoman Kumbaracıbaşı, Kuruluş Osman dizisinde Kara Şaman Togay karakterini oynadı.

Alpagu Han kimdir? Tarihte Alpagu Man kim, ne zaman hangi dönende yaşadı?
Alpagu Han kimdir? Tarihte Alpagu Man kim, ne zaman hangi dönende yaşadı?

Medya

Alpagu Han kimdir? Tarihte Alpagu Man kim, ne zaman hangi dönende yaşadı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'a sürpriz teklif! Biz üretelim
Otomotiv

TOGG'a sürpriz teklif! Biz üretelim

Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Devrim arabalarının kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik, Sakarya'da kurduğu fabrikada yarım kalan haya..
Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı
Kültür - Sanat

Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

Diyarbakır’da 6 gün sürecek olan Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgülü peynirin kesimiyle başlarken, Rize ile bir..
İspanyol devi Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor! Resmen ilan ettiler
Ekonomi

İspanyol devi Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor! Resmen ilan ettiler

Camper Türkiye Genel Müdürü Ulaş Divarcı, 2023 yılında Türkiye'de üretime başlama hedeflerinin olduğunu duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay