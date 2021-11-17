Balamir Beg kimdir? Destan Balamir Beg’i oynayan kim?
Balamur Beg tarihte var mı? ATV ekranlarında yayımlanacak olan Destan dizisinde yer alan Balamir Beg karakterini kimin oynadığını, tarihte Balamir Beg’in gerçekte olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Balamir Beg gerçekte yaşamış mı?
ATV ekranlarında yeni bir tarihi dizi başlıyor. Destan dizisi yayımlanan fragmanlarıyla büyük ilgi topladı. Dizide yer alan Balamur Bag’in kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Balamir Beg kimdir? Destan Balamir Beg’i oynayan kim?
Balamir; Beg Alpagu Han'ın kardeşi, Batuga'nın amcası, Batı Gök Hanlığı'nın yabgusu. Destan dizisinde yer alan konu ve olaylar tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Dizide Balamir Beg rolünü Teoman Kumbaracıbaşı oynuyor.
Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?
Teoman Kumbaracıbaşı 18 Ekim 1971'de Arjantin'de dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.
Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı. Teoman Kumbaracıbaşı, Kuruluş Osman dizisinde Kara Şaman Togay karakterini oynadı.