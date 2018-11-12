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Bal tenekelerinin içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Kaçan araç Bayrampaşa'da yakalanırken, araçtan inen bir şüphelinin sırt çantasında bal tenekeleri içinde 5 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:24
Bal tenekelerinin içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenen araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan takibin devamında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde araçtan sırt çantası ile indiği tespit edilen S.G'nin (19) gözaltına alındı. S.G'nin sırt çantasında yapılan aramalarda bal tenekeleri içerisinde 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. S.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak , cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:24
  1. Edirne
  2. İstanbul
  3. Gaziosmanpaşa
  4. uyuşturucu operasyonu
  5. Esrar
  6. Bal tenekelerinin içinden uyuşturucu çıktı

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